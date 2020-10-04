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Гандбольный клуб, который ранее сняли с чемпионата из-за протеста, лишили тренировочного зала
Источник материала: Tut.by
Гандбольный «Витязь», который ранее сняли с чемпионата Беларуси, остался без тренировочного зала,
«Друзья, обращаемся за помощью! Гандбольный клуб „Витязь-Леон“ ищет тренировочный зал! Беда не приходит одна, и так получилось, что нас лишили места для тренировок.
Если вы владелец спортивного зала или у вас есть знакомые, которые могут нам помочь и готовы сотрудничать с нашей гандбольной командой, большая просьба откликнуться. Пишите нам в социальных сетях», — говорится в сообщении.
Ранее «Витязь»
Отметим, что директор клуба Александр Опейкин, главный тренер Константин Яковлев, а также ряд представителей команды подписали письмо спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах.
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Они протестовали против ареста баскетболистки Левченко.
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