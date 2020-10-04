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Гандбольный клуб, который ранее сняли с чемпионата из-за протеста, лишили тренировочного зала

04.10.2020 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гандбольный «Витязь», который ранее сняли с чемпионата Беларуси, остался без тренировочного зала, сообщает пресс-служба команды.


Фото: ГК «Витязь-Леон»

«Друзья, обращаемся за помощью! Гандбольный клуб „Витязь-Леон“ ищет тренировочный зал! Беда не приходит одна, и так получилось, что нас лишили места для тренировок.

Если вы владелец спортивного зала или у вас есть знакомые, которые могут нам помочь и готовы сотрудничать с нашей гандбольной командой, большая просьба откликнуться. Пишите нам в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Ранее «Витязь» отказался выходить на матч против «Машеки» из-за ареста баскетболистки Елены Левченко. В клубе объяснили, что арест Левченко они считают незаконным и протестуют против давления на граждан Беларуси. После этого их сняли с чемпионата.

Отметим, что директор клуба Александр Опейкин, главный тренер Константин Яковлев, а также ряд представителей команды подписали письмо спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах.

 
 
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