Лобовое столкновение в Кобринском районе — погибли оба водителя

Два человека погибли в результате ДТП, случившегося ночью 4 октября в деревне Петьки Кобринского района.

По информации ГАИ Брестской области, авария произошла около часа ночи — на закруглении дороги столкнулись лоб в лоб «Ауди» и «Фиат». Оба водителя погибли.









По предварительной информации, 31-летний житель Пружанского района, управлявший «Ауди», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с «Фиатом», за рулем которого находился 29-летний житель Кобринского района.