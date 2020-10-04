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Лобовое столкновение в Кобринском районе — погибли оба водителя
Источник материала: Навiны
Два человека погибли в результате ДТП, случившегося ночью 4 октября в деревне Петьки Кобринского района.
По информации ГАИ Брестской области, авария произошла около часа ночи — на закруглении дороги столкнулись лоб в лоб «Ауди» и «Фиат». Оба водителя погибли.
По предварительной информации, 31-летний житель Пружанского района, управлявший «Ауди», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с «Фиатом», за рулем которого находился 29-летний житель Кобринского района.
Точные причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работали следователи, сотрудники ГАИ, МЧС и эксперты,
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Два человека погибли в результате ДТП, случившегося ночью 4 октября в деревне Петьки Кобринского района. По информации ГАИ Брестской области, авария произошла...
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