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Лобовое столкновение в Кобринском районе — погибли оба водителя

04.10.2020 11:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Два человека погибли в результате ДТП, случившегося ночью 4 октября в деревне Петьки Кобринского района.

По информации ГАИ Брестской области, авария произошла около часа ночи — на закруглении дороги столкнулись лоб в лоб «Ауди» и «Фиат». Оба водителя погибли.

Лобовое столкновение в Кобринском районе — погибли оба водителя

Лобовое столкновение в Кобринском районе — погибли оба водителя

По предварительной информации, 31-летний житель Пружанского района, управлявший «Ауди», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с «Фиатом», за рулем которого находился 29-летний житель Кобринского района.

Точные причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работали следователи, сотрудники ГАИ, МЧС и эксперты, сообщает пресс-служба МВД.

 
 
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Два человека погибли в результате ДТП, случившегося ночью 4 октября в деревне Петьки Кобринского района. По информации ГАИ Брестской области, авария произошла...
 
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