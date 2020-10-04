Снова очереди на границе с Евросоюзом: выезда из Беларуси ждут более 700 фур

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт - Sputnik. Более 700 грузовых автомобилей стоят в очереди на выезд в страны Евросоюза, следует из данных Государственного пограничного комитета.

Напомним, значительные очереди на границе с соседними странами начали образовываться две недели назад. Ситуация остается весьма нестабильной: она то улучшается, то снова ухудшается.

По состоянию на утро воскресенья, наибольшее скопление – на литовской границе. Так, в пункте пропуска "Бенякони" очереди на выезд ждут более 170 машин, более 120 находятся в пункте "Котловка". По 110 машин стоят в "Каменном Логе" и "Привалке".

Выезда в Латвию ждут 140 машин: по 70 фур стоит в пунктах пропуска "Григоровщина" и "Урбаны".

Что касается Польши, то тут очереди немного меньше: 70 машин стоят в "Брузгах", по 30 грузовиков – в "Берестовице" и "Козловичах".

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.