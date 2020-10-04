|
Более 100 магазинов «Белорусские товары» открылись в Брянской области
Источник материала: Партизан
Предприниматели и предприятия Гомельской области открыли более 100 торговых точек под вывеской «Белорусские товары» в Брянской области.
Белорусы продают свои продукты и товары в Брянске, Клинцах, Новозыбкове, Стародубе, в Брасовском, Клетнянском, Мглинском, Навлинском, Комаричском, Севском, Суражском, Почепском Погарском, Трубчевском и Унечском районах.
В Брянской области работают два сборочных завода, созданных вместе с белорусами: «Брянсксельмаш», «Амкодор-Брянск».
В Клинцах представлены «Белорусские обои». Работают две компании с 100-процентным белорусским капиталом – «Белорусская продовольственная компания» в Брянске и торговый дом «Молочное кружево» в Клинцах.
В Брянской области представлена торгово-фирменная сеть белорусских брендов. В нее входят восемь магазинов в областном центре и 10 − в районах. Это фирмы «Витекс» и «Белита», три магазина «Милавицы», три магазина «Белвеста» и один − швейной фабрики «Нелва»,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприниматели и предприятия Гомельской области открыли более 100 торговых точек под вывеской «Белорусские товары» в Брянской области.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)