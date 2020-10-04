ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 100 магазинов «Белорусские товары» открылись в Брянской области

04.10.2020 12:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Предприниматели и предприятия Гомельской области открыли более 100 торговых точек под вывеской «Белорусские товары» в Брянской области.




Белорусы продают свои продукты и товары в Брянске, Клинцах, Новозыбкове, Стародубе, в Брасовском, Клетнянском, Мглинском, Навлинском, Комаричском, Севском, Суражском, Почепском Погарском, Трубчевском и Унечском районах.

В Брянской области работают два сборочных завода, созданных вместе с белорусами: «Брянсксельмаш», «Амкодор-Брянск».

В Клинцах представлены «Белорусские обои». Работают две компании с 100-процентным белорусским капиталом – «Белорусская продовольственная компания» в Брянске и торговый дом «Молочное кружево» в Клинцах.

В Брянской области представлена торгово-фирменная сеть белорусских брендов. В нее входят восемь магазинов в областном центре и 10 − в районах. Это фирмы «Витекс» и «Белита», три магазина «Милавицы», три магазина «Белвеста» и один − швейной фабрики «Нелва», сообщают местные СМИ.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприниматели и предприятия Гомельской области открыли более 100 торговых точек под вывеской «Белорусские товары» в Брянской области.
 
Новости дня
Новости разные
 
Светлана Алексиевич опасается, что после поездки в Европу ее не впустят в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.10.2020
Mir24.TV Belarus
04.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика