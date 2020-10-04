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Болельщики вступились за репрессированного блогера. Глава федерации сбежал

04.10.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В конце сентября белорусская федерация футбола аннулировала аккредитацию YouTube-канала «ЧестнОК». Контент самого популярного видеопроекта о белорусском футболе, чьи ролики в последнее время регулярно попадали в тренды отечественного YouTube, оказался неугодным чиновникам.

Это не остановило Саню Ивулина. В субботу он выбрался на матч 1/8 финала Кубка Беларуси между «Крумкачамi» и «Ислочью», чтобы вновь зафиксировать всю атмосферу и антураж белфутбола. Там Саня прочувствовал невероятную солидарностью белорусских болельщиков, попытался выяснить у главы Дома футбола Владимира Базанова причину аннулирования аккредитации и столкнулся с мелким пакостничеством мелкого клерка АБФФ. Короче, это нужно видеть.
 
 
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В конце сентября белорусская федерация футбола аннулировала аккредитацию YouTube-канала «ЧестнОК». Контент самого популярного видеопроекта о белорусском футболе,...
 
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