Это ночью телеграм умер. Дуров объяснил, что это вообще было

Источник материала: KYKY

Этой ночью пользователи из Беларуси, Украины, Литвы и многих других стран мира не могли воспользоваться телеграмом: ни читать, ни отправлять сообщения, ни получать информацию из пабликов. А часть пользователей iOS-приложения и вовсе «выкинуло» из аккаунтов без возможности подключиться заново.

Оказывается, в работе мессенджера произошел масштабный сбой.



Что говорит Дуров

Павел Дуров, прежде всего, извиняется перед пользователями. Он объясняет проблемы в работе мессенджера «неисправностью оборудования». Также Павел отмечает, что его команда уже исправила ошибки в iOS-приложении. «Мы также настраиваем наше сетевое программное обеспечение, чтобы минимизировать риск таких проблем в будущем», — сказал Дуров.

По словам Дурова, одна из причин проблем с Telegram — быстрый рост сервиса: «Каждую неделю как минимум 10 миллионов новых пользователей регистрируется в Telegram, и мы постоянно масштабируем наше программное обеспечение и оборудование».