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Это ночью телеграм умер. Дуров объяснил, что это вообще было

04.10.2020 12:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Этой ночью пользователи из Беларуси, Украины, Литвы и многих других стран мира не могли воспользоваться телеграмом: ни читать, ни отправлять сообщения, ни получать информацию из пабликов. А часть пользователей iOS-приложения и вовсе «выкинуло» из аккаунтов без возможности подключиться заново.

Оказывается, в работе мессенджера произошел  масштабный сбой. 


Что говорит Дуров 

Павел Дуров, прежде всего, извиняется перед пользователями. Он объясняет проблемы в работе мессенджера «неисправностью оборудования». Также Павел отмечает, что его команда уже исправила ошибки в iOS-приложении. «Мы также настраиваем наше сетевое программное обеспечение, чтобы минимизировать риск таких проблем в будущем», — сказал Дуров. 

По словам Дурова, одна из причин проблем с Telegram — быстрый рост сервиса: «Каждую неделю как минимум 10 миллионов новых пользователей регистрируется в Telegram, и мы постоянно масштабируем наше программное обеспечение и оборудование».

 
 
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Этой ночью пользователи из Беларуси, Украины, Литвы и многих других стран мира не могли воспользоваться телеграмом: ни читать, ни отправлять сообщения, ни получать...
 
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