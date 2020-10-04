«Могут арестовать». Алексиевич хочет вернуться в Беларусь, но боится, что ее не пустят домой

Источник материала: KYKY

28 сентября нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич покинула Беларусь. Она уехала в Германию, как сказала ее помощница, на лечение и чтобы провести ряд встреч.

Светлана рассказала журналистам, что действительно не воспринимает свою поездку, как эмиграцию. Она хочет вернуться в Беларусь, но боится, что после этого уже не сможет вернуться в Европу.

«Пока что я не считаю, что уехала в эмиграцию <...> Многие считают дома, что меня уже не пустят [в Беларусь]. У нас такое бывает. Но я все-таки попробую жить дома», – сказала Светлана. Она уточнила, что прямо сейчас многие ее коллеги из президиума КС находятся в тюрьме либо за пределами Беларуси. И что ее саму также вызывали на допрос и «тоже хотели арестовать», полагает писательница. По мнению Алексиевич, ее от заключения спасли иностранные дипломаты, которые буквально дежурили у нее дома, и ее положение нобелевского лауреата. В то же время, считает Алексиевич, «рано или поздно» власти Беларуси снова предприняли бы попытку арестовать ее.

«Это совершенно безумное состояние, когда ты понимаешь, что тебя могут арестовать <...> Никто из нас еще недавно не мог бы в это поверить», – заключила Светлана.