Задержаны уже трое сотрудников гомельского издания «Сильные новости». В доме главреда прошел обыск (обновлено)

Источник материала: Onliner

В доме главного редактора «Сильных новостей» Анны Якштас и ее мужа Дениса, который также работает в издании, вчера прошел обыск. Силовики забрали всю технику и отвезли супругов в РОВД. О случившемся сообщила мать Дениса, а с ее слов — само издание и его основатель Петр Кузнецов в своем Facebook. Со вчерашнего дня с супругами не было связи, а дома остались несовершеннолетние дети. Сегодня история получила продолжение: задержали видеокорреспондента «Сильных новостей» Надежду Пужинскую.