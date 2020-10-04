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Задержаны уже трое сотрудников гомельского издания «Сильные новости». В доме главреда прошел обыск (обновлено)
Источник материала: Onliner
В доме главного редактора «Сильных новостей» Анны Якштас и ее мужа Дениса, который также работает в издании, вчера прошел обыск. Силовики забрали всю технику и отвезли супругов в РОВД. О случившемся сообщила мать Дениса, а с ее слов — само
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Задержаны уже трое сотрудников гомельского издания «Сильные новости». В доме главреда прошел обыск (обновлено)
В доме главного редактора «Сильных новостей» Анны Якштас и ее мужа Дениса, который также работает в издании, вчера прошел обыск. Силовики забрали всю технику и...
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