ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кобринском районе двое водителей погибли в лобовом столкновении

04.10.2020 13:03 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Ночью 4 октября в деревне Петьки Кобринского района произошло лобовое столкновение автомобилей Audi под управлением 31-летнего жителя Пружанского района и Fiat под управлением 29-летнего жителя Кобринского района. В результате ДТП водители обоих автомобилей от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

В Кобринском районе двое водителей погибли в лобовом столкновении

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.

В Кобринском районе двое водителей погибли в лобовом столкновении

Следователи провели осмотр места происшествия с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории, назначили судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Кобринском районе двое водителей погибли в лобовом столкновении

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью 4 октября в деревне Петьки Кобринского района произошло лобовое столкновение автомобилей Audi под управлением 31-летнего жителя Пружанского района и Fiat под...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зеленский подписал указ о привлечении белорусских айтишников в Украину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.10.2020
Mir24.TV Belarus
04.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика