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В Кобринском районе двое водителей погибли в лобовом столкновении
Источник материала: Onliner
Ночью 4 октября в деревне Петьки Кобринского района произошло лобовое столкновение автомобилей Audi под управлением 31-летнего жителя Пружанского района и Fiat под управлением 29-летнего жителя Кобринского района. В результате ДТП водители обоих автомобилей от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.
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Ночью 4 октября в деревне Петьки Кобринского района произошло лобовое столкновение автомобилей Audi под управлением 31-летнего жителя Пружанского района и Fiat под...
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