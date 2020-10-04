В Кобринском районе двое водителей погибли в лобовом столкновении

Источник материала: Onliner

Ночью 4 октября в деревне Петьки Кобринского района произошло лобовое столкновение автомобилей Audi под управлением 31-летнего жителя Пружанского района и Fiat под управлением 29-летнего жителя Кобринского района. В результате ДТП водители обоих автомобилей от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.





По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.

Следователи провели осмотр места происшествия с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории, назначили судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.



