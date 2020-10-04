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Зеленский подписал указ о привлечении белорусских айтишников в Украину
Источник материала: Onliner
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь»,
Правительство введет пилотный проект по упрощению оформления вида на жительство для этих категорий белорусов и предусмотрит возможность сократить до трех дней срок получения соответствующих документов, отменив необходимость дополнительного выезда за пределы Украины.
Отдельно Кабмин должен оптимизировать порядок получения разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства для трудоустройства граждан Беларуси, которые являются высококвалифицированными IT-специалистами. Для этого предлагается сократить до пяти дней срок предоставления такого разрешения и предусмотреть возможность его получения по принципу молчаливого согласия.
Также указ предполагает совершенствование процедуры регистрации белорусских IT-специалистов в качестве индивидуальных предпринимателей, плательщиков единого налога.
Кроме того, правительство обеспечит бесперебойное функционирование единого информационного портала и телефонов горячей линии для предоставления консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украину.
Указ вступает в силу со дня публикации.
Напомним, некоторые белорусские IT-компании уже практикуют временную релокацию, другие отмалчиваются, но намекают, что чемоданы упакованы. Об IT-компаниях, которые уже покинули страну, читайте наш материал:
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся...
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