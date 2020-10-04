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Зеленский подписал указ о привлечении белорусских айтишников в Украину

04.10.2020 13:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь», сообщается на сайте президента Украины. Согласно указу, кабинет министров продлит до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.

Правительство введет пилотный проект по упрощению оформления вида на жительство для этих категорий белорусов и предусмотрит возможность сократить до трех дней срок получения соответствующих документов, отменив необходимость дополнительного выезда за пределы Украины.

Отдельно Кабмин должен оптимизировать порядок получения разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства для трудоустройства граждан Беларуси, которые являются высококвалифицированными IT-специалистами. Для этого предлагается сократить до пяти дней срок предоставления такого разрешения и предусмотреть возможность его получения по принципу молчаливого согласия.

Также указ предполагает совершенствование процедуры регистрации белорусских IT-специалистов в качестве индивидуальных предпринимателей, плательщиков единого налога.

Кроме того, правительство обеспечит бесперебойное функционирование единого информационного портала и телефонов горячей линии для предоставления консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украину.

Указ вступает в силу со дня публикации.

Напомним, некоторые белорусские IT-компании уже практикуют временную релокацию, другие отмалчиваются, но намекают, что чемоданы упакованы. Об IT-компаниях, которые уже покинули страну, читайте наш материал:

«Большой исход айтишников» или временный релокейт? Что теперь будет с IT-страной

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся...
 
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