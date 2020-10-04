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Bosch BAT 115: новый тестер для быстрой и точной проверки стартерных батарей 6В и 12В

04.10.2020 13:11 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Простой в использовании тестер со встроенным принтером отличается приятной ценой и широкими функциональными возможностями.

Компания Bosch пополнила линейку оборудования для сервисного обслуживания аккумуляторов тестером BAT 115. Одним из главных преимуществ новой модели является приятное соотношение цены и качества.

Тестер обладает широким функционалом, позволяет осуществлять быстрое и надежное тестирование стартерных батарей 6 и 12 вольт всех типов. Портативный, энергонезависимый тестер значительно упрощает процедуру проверки состояния батареи, обеспечивая точные и надежные результаты измерений. Благодаря встроенному термопринтеру сотрудник СТО может на месте буквально за считанные секунды распечатать результаты теста для клиента или учета документации, тем самым значительно упростив и ускорив процесс диагностики.

Новый аккумуляторный тестер Bosch может использоваться для классических свинцово-кислотных и гелевых батарей, а также АКБ с технологиями EFB и AGM. Соответствует международным стандартам испытаний EN, EN2, DIN, SAE, JEC, JIS и MCA.

Помимо проверки основных параметров АКБ и индикации состояния аккумуляторов, новый тестер ВАТ 115 также может использоваться для проверки 12 В и 24 В стартеров и зарядных систем. Подходит для аккумуляторов легковых автомобилей, легкого коммерческого транспорта, мотоциклов и кемперов («дом на колесах») с током холодного пуска от 40 до 2000 ампер.

Принцип работы по меню с графическим ЖК-дисплеем и навигацией с помощью всего трех кнопок делает управление тестером интуитивно понятным и, следовательно, проверку основных параметров АКБ – более оперативной. На данный момент система поддерживает 25 разных языков, включая русский. Легкий и удобный для мобильного использования, новый тестер BAT 115 оснащен прочным корпусом, испытательным кабелем длиной 1,8 метра и весит всего 1,1 кг.

 
 
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Простой в использовании тестер со встроенным принтером отличается приятной ценой и широкими функциональными возможностями.
 
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