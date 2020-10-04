Разработаны новые долговечные свечи зажигания Bosch EVO

Разработаны новые, особо долговечные свечи зажигания специально для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском и турбонаддувом.

Современные бензиновые двигатели с турбонаддувом и непосредственным впрыском предъявляют высокие требования к надежности и температурной стойкости свечей зажигания.

Новые особенно долговечные свечи зажигания Bosch EVO разработаны для надежного обеспечения стабильного зажигания на протяжении всего срока службы в экстремальных условиях, в которых приходится работать современным двигателям. Благодаря улучшенному изолятору и высокой диэлектрической прочности, увеличенной до 45 кВ, новые свечи зажигания выдерживают даже неустойчивое горение, известное как мега детонация и часто проявляющееся в современных высокотехнологичных двигателях.

Центральный электрод EVO оснащен иридиевым штифтом, приваренным с помощью лазера

Новые свечи зажигания Bosch EVO созданы для обеспечения надежного зажигания в турбированных бензиновых двигателях с непосредственным впрыском. Особая прочность – термомеханическая, механическая и электронная – гарантирует, что свечи справятся с повышенным давлением, возникающим в случае сильной детонации. Приваренный лазером к центральному электроду иридиевый штифт и платиновая пластина на заземляющем электроде обеспечивают длительный срок службы и высокую износостойкость. Благодаря улучшенной конструкции изолятора свечи зажигания EVO хорошо справляются с многократным снятием и повторной установкой.

При монтаже свечей необходимо контролировать момент затяжки, ведь от этого зависит продолжительность бесперебойной работы и ориентация электрода свечи внутри камеры сгорания. Свечи зажигания Bosch EVO будут производиться на заводе Bosch в Бамберге, Германия. В продажу свечи поступят уже в октябре этого года и станут важной вехой в расширении портфолио бренда. В первую очередь на рынок поступят свечи зажигания EVO для современных бензиновых двигателей с прямым впрыском автомобилей Volkswagen и Mercedes-Benz.

Различные сплавы электродов позволяют удовлетворить требования каждого двигателя

В зависимости от типа двигателя требования к свечам зажигания сильно различаются. В тесном сотрудничестве с автопроизводителями компания Bosch разрабатывает оригинальные свечи зажигания, соответствующие особым требованиям каждого двигателя. Для этого инженеры Bosch полагаются на обширные знания и многолетний опыт в области систем впрыска и зажигания. Еще в 1902 году компания Bosch решила проблему безопасного воспламенения топливовоздушной смеси с помощью первой свечи зажигания.

Сегодня Bosch предлагает свечи зажигания для серийных легковых автомобилей, небольших двигателей и стационарных газовых двигателей. Опыт, полученный в автоспорте, и инновации в этой области оказывают влияние как на разработку, так и на серийное производство изделий.

Например, при производстве свечей зажигания Bosch использует различные сплавы электродов, обладающие определенными преимуществами для удовлетворения конкретных требований каждого двигателя. Специальные методы производства, такие как процесс никелирования резьбы и корпуса, разработанный Bosch и также используемый для новых свечей зажигания EVO, обеспечивают улучшенную защиту от коррозии и длительный срок службы.