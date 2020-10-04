ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД Германии: ЕС введет санкции против России, если отравление Навального подтвердится

04.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Евросоюз введет санкции в отношении России в том случае, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят отравление Алексея Навального ядом "Новичок".



При этом санкции против российского газопровода "Северный поток-2" необходимо серьезно обдумать, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью изданию t-online.

Маас отметил, что серьезное нарушение Международной конвенции по химическому оружию не может остаться без ответа. При этом, по словам министра, санкции должны быть адресными и соразмерными.

Комментируя возможные санкции в отношении "Северного потока-2", Маас подчеркнул, что от ограничений пострадают многие европейские рабочие. В строительстве задействовано более 100 европейских компаний, половина из них – германские, подчеркнул он.

Навальный сейчас находится в Германии. Политика уже выписали из стационара клиники Charité в Берлине, куда его доставили из реанимации омской больницы. Ему стало плохо 20 августа в самолете во время полета из Томска в Москву. Пилот успел посадить самолет в Омске, после чего Навального увезли в местную больницу.

2 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что в организме Навального нашли следы химического отравляющего вещества из группы "Новичок", а канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от России объяснений того, что произошло. Российские власти категорически отрицают причастность к отравлению оппозиционного политика. Две независимые лаборатории из Франции и Швеции также подтвердили выводы специалистов из лаборатории бундесвера о том, что Навального отравили ядом из группы "Новичок".

25 сентября группа сенаторoв США предложила ввести санкции против российских официальных лиц в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. Документ предусматривает санкции против российских чиновников, "причастных к грубым нарушениям международного права", в том числе к "недавнему отравлению" Навального.

В интервью Der Spiegel 1 октября Навальный сказал, что к его отравлению причастен лично президент России Владимир Путин. "Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, других версий произошедшего у меня нет", – заявил Навальный. Он подтвердил, что после курса лечения в Германии намерен вернуться в Россию.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евросоюз введет санкции в отношении России в том случае, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят отравление Алексея...
 
Новости дня
Новости разные
 
Разработаны новые долговечные свечи зажигания Bosch EVO
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.10.2020
Mir24.TV Belarus
04.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика