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Бои за Нагорный Карабах обострились. Стороны заявляют о применении систем залпового огня

04.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство обороны Азербайджана заявило, что 4 октября приняло "ответные меры" после, по его заявлению, ракетного удара Армении по азербайджанским городам Гянджа, Тертер и Горадиз.



Министерство не сообщило, какие меры оно предприняло, но о том, что азербайджанские войска обстреливают Степанакерт заявляют министерство обороны Армении и глава сепаратистского Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. По их словам, Азербайджан применяет системы залпового огня "Полонез" и "Смерч", передает "Настоящее время".

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что из-за обстрелов мирного населения в Степанакерте целями армии Армении станут постоянные военные объекты в крупных городах Азербайджана. Он призвал мирное население покинуть эти города, чтобы избежать жертв.

В Нагорном Карабахе заявили, что уничтожили военный аэропорт Азербайджана в Гяндже якобы после обстрела Баку мирного населения. Власти Азербайджана эту информацию отрицают, заявляя, что в результате обстрела Карабахом "пострадали имущество граждан, гражданская инфраструктура и древние исторические строения".


Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании "Нагорно-Карабахской Республики". За период вооруженного конфликта 1988-1994 года в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек, более сотни тысяч стали беженцами и вынужденными переселенцами.

"Нагорно-Карабахская республика" официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией, которая настаивает, что "НКР" должна быть независимой. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.

Дипломатическими усилиями и переговорами в рамках так называемой Минской группы (в которой также участвуют Франция, Россия и США) конфликт все эти годы решить не удается.
 
 
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Министерство обороны Азербайджана заявило, что 4 октября приняло "ответные меры" после, по его заявлению, ракетного удара Армении по азербайджанским городам...
 
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