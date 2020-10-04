Бои за Нагорный Карабах обострились. Стороны заявляют о применении систем залпового огня









"Настоящее время" . Министерство не сообщило, какие меры оно предприняло, но о том, что азербайджанские войска обстреливают Степанакерт заявляют министерство обороны Армении и глава сепаратистского Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. По их словам, Азербайджан применяет системы залпового огня "Полонез" и "Смерч", передает





Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что из-за обстрелов мирного населения в Степанакерте целями армии Армении станут постоянные военные объекты в крупных городах Азербайджана. Он призвал мирное население покинуть эти города, чтобы избежать жертв.





В Нагорном Карабахе заявили, что уничтожили военный аэропорт Азербайджана в Гяндже якобы после обстрела Баку мирного населения. Власти Азербайджана эту информацию отрицают, заявляя, что в результате обстрела Карабахом "пострадали имущество граждан, гражданская инфраструктура и древние исторические строения".









Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании "Нагорно-Карабахской Республики". За период вооруженного конфликта 1988-1994 года в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек, более сотни тысяч стали беженцами и вынужденными переселенцами.





"Нагорно-Карабахская республика" официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией, которая настаивает, что "НКР" должна быть независимой. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.





Дипломатическими усилиями и переговорами в рамках так называемой Минской группы (в которой также участвуют Франция, Россия и США) конфликт все эти годы решить не удается.