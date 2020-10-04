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В работе Telegram произошел сбой. Дуров объяснил проблемы «неисправностью оборудования»

04.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ночь на 4 октября в работе Telegram произошел масштабный сбой. Пользователи не могли читать и отправлять сообщения, а часть пользователей iOS-приложения «выкинуло» из аккаунтов без возможности подключиться заново. Об этом пишет TJournal.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Проблемы с Telegram продолжались больше часа в нескольких странах Европы. Это уже второе заметное «падение» мессенджера в последнее время — последний сбой в работе произошел 25 сентября.

Позже сбои в Telegram прокомментировал Павел Дуров. Он извинился перед пользователями и объяснил проблемы «неисправностью оборудования». Также он отметил, что команда мессенджера внесла исправления в iOS-приложение. «Мы также настраиваем наше сетевое программное обеспечение, чтобы минимизировать риск таких проблем в будущем», — добавил он.

По словам Дурова, одна из причин проблем с Telegram — быстрый рост сервиса: «Каждую неделю как минимум 10 миллионов новых пользователей регистрируется в Telegram, и мы постоянно масштабируем наше программное обеспечение и оборудование».
 
 
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В ночь на 4 октября в работе Telegram произошел масштабный сбой. Пользователи не могли читать и отправлять сообщения, а часть пользователей iOS-приложения «выкинуло» из...
 
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