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В работе Telegram произошел сбой. Дуров объяснил проблемы «неисправностью оборудования»
Источник материала: Партизан
В ночь на 4 октября в работе Telegram произошел масштабный сбой. Пользователи не могли читать и отправлять сообщения, а часть пользователей iOS-приложения «выкинуло» из аккаунтов без возможности подключиться заново. Об этом пишет
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash
Проблемы с Telegram продолжались больше часа в нескольких странах Европы. Это уже второе заметное «падение» мессенджера в последнее время — последний сбой в работе произошел 25 сентября.
Позже сбои в Telegram
По словам Дурова, одна из причин проблем с Telegram — быстрый рост сервиса: «Каждую неделю как минимум 10 миллионов новых пользователей регистрируется в Telegram, и мы постоянно масштабируем наше программное обеспечение и оборудование».
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В ночь на 4 октября в работе Telegram произошел масштабный сбой. Пользователи не могли читать и отправлять сообщения, а часть пользователей iOS-приложения «выкинуло» из...
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