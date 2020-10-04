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Баскетболистка Линдсей Хардин: Белорусский народ уже не остановится

04.10.2020 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

История учит, что «плохой парень» обязательно проиграет.


Выступавшая за сборную Беларуси американка Линдсей Хардин считает, что белорусский народ уже не остановится, сообщает «Трибуна».


«Лукашенко не сможет запугать оставшихся людей. Их слишком много. Он не сможет арестовать всех. Люди уже не остановятся.

Оглянитесь на историю – плохой парень проиграет», – написала Хардинг.
 
 
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История учит, что «плохой парень» обязательно проиграет.
 
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