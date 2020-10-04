«Мы разделяем ценности, за которые вы боретесь, солидарны с вами и верим в вас»





Более ста участников российских гражданских движений и организаций обратились к гражданам Беларуси со словами поддержки и солидарности.





«Весна» публикует текст обращения: Правозащитный центрпубликует текст обращения:





«Дорогие друзья!





Мы прекрасно понимаем, что кажущееся равнодушие российской общественности по отношению к событиям, происходящим в Беларуси, может породить тягостное недоумение среди ее граждан, борющихся сейчас за свободу, правду и свое человеческое достоинство.





Мы обязаны вам сказать: мы совсем не безучастны к вашей борьбе. Вся та Россия, которая к сегодняшнему дню сумела сохранить разум и честь в условиях многолетнего давления на основные права и свободы и массированного воздействия гигантской пропагандистской машины, оставившей далеко позади советский Агитпроп, – с вами и за вас.





Мы с изумлением и восхищением следим за грандиозными событиями, разворачивающимися на наших глазах, – рождением гражданской нации в ходе массового ненасильственного протеста. Мы не верим ни одному слову диктатора и его приближенных, судорожно пытающихся удержать в своих руках не принадлежащую им власть. Мы разделяем ценности, за которые вы боретесь. Мы верим вам и верим в вас.





Мы с ужасом и болью наблюдаем за зверствами ОМОНа в Минске и других городах Беларуси. С ужасом и болью ощущаем мы свое бессилие, невозможность помочь вам, особенно очевидные на фоне точной, красивой и доброй силы вашего протестного движения. Именно это чувство – истинная причина молчания многих россиян: нам стыдно за свое бессилие.





Конечно, социальные сети – единственный сегмент нашего информационного пространства, еще не взятый под контроль путинской цензурой – переполнены российскими постами в поддержку вашей борьбы за свободу. Конечно, десятки и сотни наших сограждан – не только в Москве и Петербурге, но и в других городах России – постоянно выходят на пикеты солидарности с белорусами. Конечно, многие деятели российской культуры вполне определенно высказались по поводу белорусских событий. Конечно, содружество российских правозащитных организаций выпустило ряд воззваний с протестом против полицейского насилия и правового беспредела, творимого в Беларуси Лукашенко и его опричниками. Конечно, некоторые из нас работают с международными структурами и зарубежными партнерами в вашу поддержку.





Но мы отлично понимаем, как недостаточны эти наши усилия и насколько более значимых действий вправе ждать народ Беларуси от народа России. Когда-то, в январе 1991 года, сотни тысяч людей вышли на улицы Москвы, чтобы продемонстрировать солидарность с Литвой. Еще шесть лет назад на Марш мира против войны с Украиной выходили десятки тысяч человек.





Сегодня равнодушие, апатия, усталость, чувство безнадежности, охватившие наших сограждан, не позволяют выйти на улицу и десятку тысяч. В этом и состоит огромная разница между нацией, на наших глазах за короткий срок превратившейся в сообщество свободных и ответственных граждан, и народом, все еще не вышедшим из оцепенения, переставшим чувствовать себя субъектом Истории и политики. Вам, ставшим сильными, сегодня трудно понять наше бессилие.





Пока мы не в силах повлиять на наше правительство, постыдно признавшее легитимность диктатора и фактически способствующее удержанию его у власти. Наше правительство давно разорвало связь между властью и гражданским обществом и относится к нему, как к внутреннему врагу. Голоса тех, кто солидарен с вами, – а таких в нашей стране немало, – не слышны ни на российских официальных телеканалах, ни в российской официальной прессе: таким, как мы, туда вход заказан.





Быть может, пример братского белорусского народа разбудит Россию от летаргии. Это не исключено: мы не можем знать сценариев будущего.





Но вы должны знать: демократическая Россия категорически выступает против поддержки, оказываемой российским руководством Александру Лукашенко. И, само собой разумеется, мы не станем молчать, если наше правительство попытается предпринять какие-либо действия, направленные на уничтожение или ущемление независимости и суверенитета Беларуси.





Мы осознаем, что, не принимая непосредственного участия в вашей борьбе, мы выглядим в ваших глазах – да и в своих собственных – не самым лучшим образом. К несчастью, сегодня мы не можем помочь вам почти ничем, кроме слов солидарности и поддержки. Мы можем только сказать: мы с вами и желаем вам победы. Надеемся, что завтра мы сможем встать рядом с вами и не отступить. Нам очень важно, чтобы белорусы знали об этом.





За вашу и нашу свободу! Жыве Беларусь!





3 октября 2020 г.





Участники российских гражданских организаций и движений:





Александр Даниэль, член правления Международного «Мемориала»





Юрий Джибладзе, Центр развития демократии и прав человека





Ирина Флиге, НИЦ «Мемориал», Санкт-Петербург





Лилия Шибанова, член Московской Хельсинкской группы





Валентин Гефтер, Институт прав человека, Москва





Светлана Ганнушкина, Председатель Комитета «Гражданское содействие», член Совета и руководитель Сети «Миграция и Право» Правозащитного центра «Мемориал»





Наталия Евдокимова, Правозащитный совет Санкт-Петербурга





Борис Беленкин, историк, член Правления Международного общества «Мемориал», директор библиотеки общества «Мемориал»





Игорь Карлинский, член Правозащитного Совета Санкт-Петербурга





Валерий Борщев, правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинкской группы





Юрий Нестеров, депутат Государственной Думы России 2-го созыва, член Правозащитного Совета Санкт-Петербурга, член партии «Яблоко»





Марина Агальцова, адвокат, старший юрист Правозащитного центра «Мемориал»





Святослав Хроменков, председатель Иркутской региональной правозащитной организации «Сибирь без пыток»





Татьяна Дорутина, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга





Роберт Латыпов, Пермское краевое отделение общества «Мемориал»





Иван Васильев, сотрудник Пермского «Мемориала»





Дмитрий Окунцев, сотрудник Пермского «Мемориала»





Витус Медиа, Северо-Западная гражданская академия





Оксана Парамонова, «Солдатские матери Санкт-Петербурга»





Олег Орлов, член Совета Правозащитного центра «Мемориал», член Правления Международного общества «Мемориал»





Нина Катерли, писатель, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга





Александр Черкасов, председатель Совета Правозащитного центра «Мемориал»





Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра





Сергей Давидис, правозащитник





Леонид Крикун, адвокат, Международная коллегия адвокатов «Санкт-Петербург»





Магомед Муцольгов, журналист, правозащитник, руководитель Правозащитной организации «МАШР»





Валентина Череватенко, общественный деятель





Григорий Дурново, ОВД-Инфо





Александр Верховский, директор Информационно-аналитического центра «Сова»





Георгий Сатаров, Президент фонда ИНДЕМ





Евгений Хасоев, правозащитник, юрист ИРПОО «Сибирь без пыток»





Галина Жданова, правозащитник, волонтёр ИРПОО «Сибирь без пыток»





Павел Глущенко, правозащитник, волонтёр ИРПОО «Сибирь без пыток»





Сергей Наумов, координатор «Открытки» в Хабаровском крае





Наталия Вознесенская, гражданская активистка, Санкт-Петербург





Айдана Федосик, директор АНО «Право каждого»





Игорь Сажин, правозащитник, Сыктывкар





Николай Сорокин, председатель Костромского «Мемориала»





Нодари Хананашвили, депутат муниципального округа Академический





Анна Шароградская, медиа эксперт, правозащитник, Петербург





Леонид Петрашис, руководитель АНО «Общественный контроль»





Наталья Таубина, директор Фонда «Общественный вердикт»





Дмитрий Дубровский, историк, член Правозащитного Совета Санкт-Петербурга





Андрей Суслов, Комитет за свободу мнений





Олег Новиков, Фонд «Общественный вердикт»





Михаил Шнейдер, сопредседатель МГО Партии народной свободы (ПАРНАС)





Юрий Савенко, президент Независимой психиатрической ассоциации России





Любовь Виноградова, член правления Российского исследовательского центра по правам человека





Асмик Новикова, социолог, Фонд «Общественный вердикт»





Ирина Протасова, правозащитница





Сергей Никитин, активист Amnesty International UK, бывший директор Amnesty International Russia





Лев Пономарев, председатель Национальной общественной организации «За права человека»





Ирина Кизилова, гражданский активист





Вячеслав Бахмин, сопредседатель Московской Хельсинкской группы





Галина Арапова, директор Центра защиты прав СМИ





Анна Пастухова, председатель Екатеринбургского Общества «Мемориал»





Анатолий Свечников, председатель Свердловского регионального отделения российского общества «Мемориал»





Елена Макей, член Екатеринбургского общества «Мемориал»





Светлана Астраханцева, исполнительный директор Московской Хельсинкской группы





Михаил Тумасов, гражданский активист, правозащитник, Российская ЛГБТ сеть





Юрий Вдовин, правозащитник, Санкт-Петербург





Елена Жемкова, исполнительный директор Международного общества «Мемориал»





Марина Писклакова-Паркер, центр АННА





Алексей Козлов, Solidarus e.V., Berlin





Елена Белокурова, директор Немецко-русского обмена (Санкт-Петербург), к. полит. наук, доцент СЗИУ РАНХиГС, со-координатор Экспертной группы по исследованиям гражданского общества Гражданского форума ЕС – Россия





Вадим Карастелев, преподаватель, гражданский активист





Сергей Кривенко, член правления Международного общества «Мемориал»





Алексей Соколов, руководитель НКО «Правовая основа», Екатеринбург





Елена Шахова, председатель СПб ОО «Гражданский контроль»





Александр Пиховкин, адвокат, неформальное объединение по защите прав адвокатов «Роскомзащита»





Наталия Дзядко, директор Центра содействия реформе уголовного правосудия





Ярослав Никитенко, экологический и гражданский активист





Игорь Каляпин, правозащитник, Комитет против пыток





Виктор Юкечев, журналист, директор правозащитного Фонда «Так-так-так»





Андрей Блинушов, член правления Международного общества «Мемориал»





Любовь Мосеева-Элье, член совета Калужского движения «За права человека»





Андрей Калих, независимый журналист, гражданский активист





Николай Щур, Уральская правозащитная группа





Татьяна Щур, Уральская правозащитная группа





Юлия Середа, член Правления Международного общества «Мемориал»





Иван Павлов, адвокат, Команда 29





Дмитрий Шевченко, АНО «Гражданская инициатива против экологической преступности»





Владимир Кара-Мурза (мл.), историк, общественный деятель, председатель Фонда Бориса Немцова за свободу





Феликс Ривкин, гражданский активист





Виктор Шейко, участник движения «За права человека»





Всеволод Луховицкий, сопредседатель МПРО «Учитель»





Леонид Перлов, учитель, почетный работник общего образования РФ, член профсоюза «Учитель»





Иван Меньшиков, учитель математики, профсоюз «Учитель», Санкт-Петербург





Анна Инютина, учитель, член Совета МПРО «Учитель»





Лев Штернберг, гражданский активист





Аркадий Кузнецов, профсоюз «Учитель», Москва





Евгения Литвинова, Правозащитный совет Санкт-Петербурга





Марина Дубровина, адвокат





Анита Соболева, юрист, преподаватель прав человека





Григорий Михнов-Вайтенко, Общественный комитет «Свобода совести»





Надежда Агишева, депутат Пермской городской Думы (партия «Яблоко»), член правления Пермского «Мемориала»





Марина Рихванова, общественный деятель, Иркутск





Лариса Фефилова, правозащитник, Ижевск





Аркадий Гутников, юрист, директор Санкт-Петербургского института права





Юрий Дзева, председатель правления Псковского общества «Мемориал»





Марина Балуева, профсоюз «Учитель»





Ольга Мирясова, оргсекретарь профсоюза «Учитель»