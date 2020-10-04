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Украина упрощает процесс трудовой иммиграции для IT-специалистов из Беларуси

04.10.2020 13:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 420/2020 «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, которые являются гражданами Республики Беларусь».

Украина упрощает процесс трудовой иммиграции для IT-специалистов из Беларуси
Фото president.gov.ua

Как сообщает пресс-служба украинского президента, документ будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению в страну высококвалифицированных IT-специалистов и инноваторов.

Согласно указу Кабинет министров продлит до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины для граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности в сфере информационных технологий и инноваций, «иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей».

Правительство также должно начать реализацию пилотного проекта по упрощенному оформлению вида на временное жительство для этих категорий белорусов.

Указ предусматривает возможность сокращения до трех дней срока для получения таких документов без дополнительного выезда из Украины. Срок получения гражданами Беларуси разрешений на работу будет сокращен до пяти дней.

Также будут признаны документы, выданные компетентными органами Беларуси, необходимые для осуществления трудовой деятельности в Украине.

Правительству Украины поручено обеспечить бесперебойное функционирование единого информационного портала и телефонов горячей линии для предоставления консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украину.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 420/2020 «О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, которые...
 
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