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Степанакерт снова обстреляли, есть пострадавшие среди мирного населения
04.10.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт – Sputnik. Столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт сегодня снова обстреляли, есть пострадавшие среди гражданского населения.
© REUTERS / ARMENIAN MINISTRY OF DEFENCE
Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook сообщил, что вопреки многочисленным предупреждениям, азербайджанская армия продолжает атаковать гражданское население Степанакерта с помощью систем "Полонез" и "Смерч".
"Есть пострадавшие среди гражданского населения. В свою очередь, постоянные военные объекты в крупных городах Азербайджана стали целями армии обороны. Призываю мирное население Азербайджана быстро покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь. Военное политическое руководство Баку несет ответственность за это ", – написал он.
Чуть позже армянская сторона остановила обстрел, чтобы избежать жертв среди мирного населения, назвав удар предупредительным.
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сегодня сообщила, что около 12:00 подразделения армии обороны Арцаха на южном направлении сбили три самолета и поразили два танка противника.
МИД Азербайджана, в свою очередь, заявил об обстреле со стороны Армении городов Тертера, Горадиза и Гянджа. По их информации, погибли 22 мирных жителя, 74 получили ранения.
МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявил о новых обстрелах своей столицы.
© REUTERS / NKR InfoCenter/PAN Photo
Азербайджан сообщил о тяжелом ранении главы НКР Араика Арутюняна – однако позднее его пресс-секретарь эту информацию опроверг.
Что произошло?
Очередное обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе
В ряде городов и регионов Азербайджана, в Армении и Нагорном Карабахе введено военное положение. Армения впервые объявила всеобщую мобилизацию, частичная мобилизация объявлена в Азербайджане. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.
Главы стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ 1 октября
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Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, когда артиллерийскому обстрелу подверглись города и села. Уже несколько дней там объявлено военное положение.
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