Степанакерт снова обстреляли, есть пострадавшие среди мирного населения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт сегодня снова обстреляли, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook сообщил, что вопреки многочисленным предупреждениям, азербайджанская армия продолжает атаковать гражданское население Степанакерта с помощью систем "Полонез" и "Смерч".

"Есть пострадавшие среди гражданского населения. В свою очередь, постоянные военные объекты в крупных городах Азербайджана стали целями армии обороны. Призываю мирное население Азербайджана быстро покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь. Военное политическое руководство Баку несет ответственность за это ", – написал он.

Чуть позже армянская сторона остановила обстрел, чтобы избежать жертв среди мирного населения, назвав удар предупредительным.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сегодня сообщила, что около 12:00 подразделения армии обороны Арцаха на южном направлении сбили три самолета и поразили два танка противника.

МИД Азербайджана, в свою очередь, заявил об обстреле со стороны Армении городов Тертера, Горадиза и Гянджа. По их информации, погибли 22 мирных жителя, 74 получили ранения.

МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявил о новых обстрелах своей столицы.

Азербайджан сообщил о тяжелом ранении главы НКР Араика Арутюняна – однако позднее его пресс-секретарь эту информацию опроверг.

Что произошло?

Очередное обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Баку и Ереван выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

В ряде городов и регионов Азербайджана, в Армении и Нагорном Карабахе введено военное положение. Армения впервые объявила всеобщую мобилизацию, частичная мобилизация объявлена в Азербайджане. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Главы стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ 1 октября выступили с призывом немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры без условий.