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В Минске мужчина попал под поезд и скончался на месте

04.10.2020 13:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера в Минске в 17:47 на участке железнодорожного пути Ждановичи — Лебяжий под поезд городских линий «Беларусь — Минск» попал мужчина 1971 г. р. От полученных травм он скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Известно, что мужчина был прописан в Молодечненском районе. Twitter-аккаунт МВД также сообщает, что с начала года это 71-й несчастный случай на железной дороге.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера в Минске в 17:47 на участке железнодорожного пути Ждановичи — Лебяжий под поезд городских линий «Беларусь — Минск» попал мужчина 1971 г. р. От полученных травм...
 
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