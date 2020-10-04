В Минске мужчина попал под поезд и скончался на месте

Источник материала: Onliner

Вчера в Минске в 17:47 на участке железнодорожного пути Ждановичи — Лебяжий под поезд городских линий «Беларусь — Минск» попал мужчина 1971 г. р. От полученных травм он скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Известно, что мужчина был прописан в Молодечненском районе. Twitter-аккаунт МВД также сообщает, что с начала года это 71-й несчастный случай на железной дороге.

В Минске 02.10.20 в 17:47 на участке жд пути Ждановичи–Лебяжий под поезд городских линий «Беларусь-Минск» попал мужчина из Молодечненского р-на 1971 г.р. От травм он скончался на месте. Устанавливаются обстоятельства происшествия. С начала года это 71-й несчастный случай на ЖД pic.twitter.com/IoEfzYTyJs — МВД Беларуси (@mvd_by) October 4, 2020