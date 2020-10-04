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В Минске мужчина попал под поезд и скончался на месте
Источник материала: Onliner
Вчера в Минске в 17:47 на участке железнодорожного пути Ждановичи — Лебяжий под поезд городских линий «Беларусь — Минск» попал мужчина 1971 г. р. От полученных травм он скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Известно, что мужчина был прописан в Молодечненском районе. Twitter-аккаунт МВД также сообщает, что с начала года это 71-й несчастный случай на железной дороге.
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Вчера в Минске в 17:47 на участке железнодорожного пути Ждановичи — Лебяжий под поезд городских линий «Беларусь — Минск» попал мужчина 1971 г. р. От полученных травм...
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