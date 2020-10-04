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В Индии успешно испытали новую сверхзвуковую ракету, способную нести ядерную боеголовку

04.10.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За последний месяц это уже вторые испытания в стране.


© Фото из открытых источников

На военном полигоне в индийском штате Одиши провели успешные испытания новой сверхзвуковой баллистической ракеты малой дальности "Шаурья". Такая ракета может нести как ядерные, так и обычные боеголовки весом до тысячи килограммов и способна нанести удар по цели на расстоянии 800 км, сообщает агентство ANI.

Новая модификация ракеты должна поступить на вооружение Вооруженных сил Индии. Ее введут в состав стратегических сил, в дополнение к одной их существующих ракет того же класса. Однако новая ракета проще в управлении.

Отмечается, что это уже вторые ракетные испытания за неделю, которые прошли на фоне военной напряженности с Китаем в регионе Ладакх. Ранее в Индии провели успешные испытания сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, способной поражать цели на дальности более 400 км.


Отношения между Китаем и Индией значительно ухудшились после столкновения в регионе Ладакх 15 июня, в котором погибли 20 индийских военнослужащих.

Пресс-секретарь Народно-освободительной армии Китая Чжан Шуйли заявил о том, что Индия нарушила договоренности, достигнутые двумя странами и призвал Индию вывести войска, которые, по его словам, пересекли спорную границу. Пока ни одна сторона не сообщила о жертвах после очередного инцидента.

Обе страны направили десятки тысяч военнослужащих на «спорную гималайскую границу» после столкновения 15 июня. Конфликт между странами распространился и на «технологический сектор», поскольку индийское правительство заблокировало работу более ста китайских программ в Индии. 
 
 
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