







Вчера были задержаны главный редактор издания Анна Якштас и её муж Денис, который также работает в команде сайта. Их оставили в изоляторе до суда "по административной статье".





Сегодня руководитель проекта Пётр Кузнецов сообщает о задержании видеооператора СН Надежды Пужинской. Против нее начат административный процесс за участие в незаконном массовом мероприятии. Однако, по словам Кузнецова, последний месяц Надежда провела в больнице и дома — у неё была какая-то непонятная вирусная инфекция.