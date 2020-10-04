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Задержана Надежда Пужинская — еще одна журналистка "Сильных новостей"

04.10.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Атака властей на крупный независимый гомельский сайт "Сильные новости" продолжается.



Вчера были задержаны главный редактор издания Анна Якштас и её муж Денис, который также работает в команде сайта. Их оставили в изоляторе до суда "по административной статье".

Сегодня руководитель проекта Пётр Кузнецов сообщает о задержании видеооператора СН Надежды Пужинской. Против нее начат административный процесс за участие в незаконном массовом мероприятии. Однако, по словам Кузнецова, последний месяц Надежда провела в больнице и дома — у неё была какая-то непонятная вирусная инфекция.
 
 
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Атака властей на крупный независимый гомельский сайт "Сильные новости" продолжается.
 
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