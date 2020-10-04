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В центр Минска введены около 10 БТР

04.10.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бронетехника введена в центр Минска для охраны городской резиденции Александра Лукашенко.

Как передает корреспондент "Интерфакса", около 10 БТР замечены в центре Минска. Они въезжают на территорию Дворца независимости рядом с площадью Государственного флага.

Там же припаркована военная техника и автомобили, в прицепах которых колючая проволока. Сама площадь оцеплена двойным кольцом милиции и военных.
 
Теги: Минск
 
 
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Бронетехника введена в центр Минска для охраны городской резиденции Александра Лукашенко.
 
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