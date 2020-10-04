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В центр Минска введены около 10 БТР
Источник материала: Партизан
Бронетехника введена в центр Минска для охраны городской резиденции Александра Лукашенко.
Как передает корреспондент
Там же припаркована военная техника и автомобили, в прицепах которых колючая проволока. Сама площадь оцеплена двойным кольцом милиции и военных.
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Бронетехника введена в центр Минска для охраны городской резиденции Александра Лукашенко.
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