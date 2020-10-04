В центр Минска введены около 10 БТР

"Интерфакса" , около 10 БТР замечены в центре Минска. Они въезжают на территорию Дворца независимости рядом с площадью Государственного флага. Как передает корреспондент, около 10 БТР замечены в центре Минска. Они въезжают на территорию Дворца независимости рядом с площадью Государственного флага.





Там же припаркована военная техника и автомобили, в прицепах которых колючая проволока. Сама площадь оцеплена двойным кольцом милиции и военных.