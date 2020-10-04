На Камчатке помутнела вода, на берег выбросило сотни мертвых рыб и животных. Что известно на данный момент

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Первая информация о загрязнении появилась в соцсетях, серферы жаловались на покраснение глаз после купания и плохое самочувствие.





Местные жители публиковали фото и видео с пляжа, который усеян мертвыми морскими животными. Факты их гибели также выявлены в Большой и Малой Лагерной бухтах и в бухте Бабья.





Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах массового выброса животных. СК начал проверку информации.





В Росприроднадзоре сообщили, что отобрали пробы воды как в самом океане, так и в прилегающих водных объектах. Ведомство направит запросы в региональные Минприроды, Минздрав, Роспотребнадзор и Росгидромет, а также в СК по ситуации с загрязнением.





Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что экологическая обстановка в регионе анализируется. По данным министерства, пробы воды уже взяты, результаты будут известны 5 октября.





Источник в экстренных службах Дальневосточного региона сообщил, что отравление воды, по предварительным данным, вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера, которая была устранена. Принадлежность судна пока не установлена.





Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил запросы в Минприроды, Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру с просьбой дать подробную информацию об экологической ситуации в районе Халактырского пляжа.









Представители ВВО заявили, что Тихоокеанский флот не имеет отношения к загрязнению воды. В округе указали, что в последнее время на военных полигонах Камчатки крупных учений, которые могли повлиять на экосистему, не проводилось.

Лидер общественного экологического движения «Альянс зеленых» Александр Закондырин заявил, что загрязненная территория на побережье Камчатки должна быть закрыта для жителей и туристов.





Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что виновные в экологической катастрофе на Камчатке будут привлечены к уголовной ответственности. По ее словам, ведомство готово активно сотрудничать с СК, предоставить документы, замеры и пробы.





Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту массовой гибели морских животных на пляжах Авачинского залива.





Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая сообщила, что ведущие научно-исследовательские центры России включатся в работу по оценке и восстановлению картины загрязнения воды.





Глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что восстановить ход событий существенно помогут ретроспективные аэрофотоснимки, которые будут готовы в течение двух дней. Губернатор региона также пообещал увольнять должностных лиц за замалчивание ситуации.





Территориальное управление Росрыболовства возбудило дело о нарушении режима хоздеятельности.

