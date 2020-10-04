Марш освобождения политзаключенных. Прямая трансляция

"Посадки и репрессии продолжаются и по сей день. Только на этой неделе было арестовано около десятка человек, среди них титулованная баскетболистка Елена Левченко, студент БГУИР Дмитрий Мазура, политический блогер Эдуард Пальчис. Власть держит этих людей в заложниках. В надежде, что можно будет как раньше торговать их свободой для переговоров со странами ЕС", – говорится в анонсе марша.

в прямом эфире показывает, что в эти минуты происходит на улицах белорусских городов, а эксперты и политики рассказывают о том, что ждет Беларусь дальше:

12:30. Светлана Тихановская поддержала всех, кто сегодня идет на марш в поддержку политзаключённых.

«Сердце беларусского народа снова разбито. Умер еще один человек, жертва режима: медики диагностировали у Дениса Кузнецова, доставленного с Окрестина, переломы костей черепа, открытую травму головы, гематомы, переломы ребер, ушиб легкого. Но сотрудники изолятора говорят врачам, что он упал с нар.

Страшно, что люди гибнут, что их забивают в застенках.

Страшно, что их смерть прикрывают очевидной ложью.

Страшно, что в тюрьмах Беларуси до сих пор находится огромное количество людей, брошенных туда за то, что посмели бороться за свободу.





Если всем нам врут про мёртвых – что им стоит соврать про живых?

Каждый из вас выходит на протесты, в первую очередь, за собственную свободу. Но сегодня – марш за свободу политзаключённых. Это люди, которые, как Сергей Тихановский, не видели семью и детей уже несколько месяцев. Это люди, которые пострадали за свои убеждения – и страдают до сих пор. И наша задача – освободить их. Поэтому я поддерживаю каждого, кто выйдет сегодня на улицу своего города. Пусть весь мир видит: беларусы хотят жить на свободе, а не в тюрьме», - написала Светлана Тихановская.