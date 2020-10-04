Сегодня в Минске пройдет Марш освобождения политзаключенных

В центр Минска, как это уже стало привычным по воскресеньям, стянуты силовики и спецтехника.





Октябрьская площадь — в металлическом ограждении и оцеплении из военных. Усиленные патрули милиции у зданий МВД и КГБ. Напротив КГБ, в сквере им. Дзержинского — спецтехника и скопление силовиков.

Пользователи соцсетей пишут, что не работают торговый дом «На Немиге», торговые центры «Столица», «Замок» и «Галерея», а также рестораны KFC и Burger King на улице Немига.

4 октября в Минске и других городах Беларуси планируется традиционная воскресная акция сторонников перемен — Марш освобождения политзаключенных. Это будет уже восьмой воскресный марш после президентских выборов 9 августа.

Люди по всей стране требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними, напоминает БелаПАН .

Светлана Тихановская поддержала всех, кто сегодня выйдет на марш в поддержку политзаключенных.