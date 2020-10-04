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Сегодня в Минске пройдет Марш освобождения политзаключенных

04.10.2020 14:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В центр Минска, как это уже стало привычным по воскресеньям, стянуты силовики и спецтехника.

Сегодня в Минске пройдет Марш освобождения политзаключенных

Октябрьская площадь — в металлическом ограждении и оцеплении из военных. Усиленные патрули милиции у зданий МВД и КГБ. Напротив КГБ, в сквере им. Дзержинского — спецтехника и скопление силовиков.

Пользователи соцсетей пишут, что не работают торговый дом «На Немиге», торговые центры «Столица», «Замок» и «Галерея», а также рестораны KFC и Burger King на улице Немига.

4 октября в Минске и других городах Беларуси планируется традиционная воскресная акция сторонников перемен — Марш освобождения политзаключенных. Это будет уже восьмой воскресный марш после президентских выборов 9 августа.

Люди по всей стране требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними, напоминает БелаПАН.

Светлана Тихановская поддержала всех, кто сегодня выйдет на марш в поддержку политзаключенных.

«Каждый из вас выходит на протесты, в первую очередь, за собственную свободу. Но сегодня — марш за свободу политзаключенных. Это люди, которые, как Сергей Тихановский, не видели семью и детей уже несколько месяцев. Это люди, которые пострадали за свои убеждения — и страдают до сих пор. И наша задача — освободить их. Поэтому я поддерживаю каждого, кто выйдет сегодня на улицу своего города. Пусть весь мир видит: белорусы хотят жить на свободе, а не в тюрьме», — заявила Светлана Тихановская.

 
Теги: Минск
 
 
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В центр Минска, как это уже стало привычным по воскресеньям, стянуты силовики и спецтехника.
 
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