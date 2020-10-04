Демократические движения и организации России обратились к белорусам: «Мы верим вам и верим в вас»

Более ста представителей российских движений и организаций обратились к гражданам Беларуси со словами поддержки и солидарности.





«Дорогие друзья! Мы прекрасно понимаем, что кажущееся равнодушие российской общественности по отношению к событиям, происходящим в Беларуси, может породить тягостное недоумение среди ее граждан, борющихся сейчас за свободу, правду и свое человеческое достоинство, — говорится в обращении, которое публикует spring96.org . — Мы обязаны вам сказать: мы совсем не безучастны к вашей борьбе. Вся та Россия, которая к сегодняшнему дню сумела сохранить разум и честь в условиях многолетнего давления на основные права и свободы и массированного воздействия гигантской пропагандистской машины, оставившей далеко позади советский агитпроп, — с вами и за вас».

«Мы с изумлением и восхищением следим за грандиозными событиями, разворачивающимися на наших глазах, — рождением гражданской нации в ходе массового ненасильственного протеста. Мы не верим ни одному слову диктатора и его приближенных, судорожно пытающихся удержать в своих руках не принадлежащую им власть. Мы разделяем ценности, за которые вы боретесь. Мы верим вам и верим в вас», — отмечают авторы обращения.

«Мы с ужасом и болью наблюдаем за зверствами ОМОНа в Минске и других городах Беларуси. С ужасом и болью ощущаем мы свое бессилие, невозможность помочь вам, особенно очевидные на фоне точной, красивой и доброй силы вашего протестного движения. Именно это чувство — истинная причина молчания многих россиян: нам стыдно за свое бессилие», — говорится в обращении.

«Пока мы не в силах повлиять на наше правительство, постыдно признавшее легитимность диктатора и фактически способствующее удержанию его у власти, — заявляют представители российского гражданского общества. — Но вы должны знать: демократическая Россия категорически выступает против поддержки, оказываемой российским руководством Александру Лукашенко. И, само собой разумеется, мы не станем молчать, если наше правительство попытается предпринять какие-либо действия, направленные на уничтожение или ущемление независимости и суверенитета Беларуси».

«Мы осознаем, что, не принимая непосредственного участия в вашей борьбе, мы выглядим в ваших глазах — да и в своих собственных — не самым лучшим образом, — говорится в обращении к белорусам. — К несчастью, сегодня мы не можем помочь вам почти ничем, кроме слов солидарности и поддержки. Мы можем только сказать: мы с вами и желаем вам победы. Надеемся, что завтра мы сможем встать рядом с вами и не отступить. Нам очень важно, чтобы белорусы знали об этом».

В числе тех, кто подписал обращение, представители международного общества «Мемориал», Центра развития демократии и прав человека, Московской Хельсинкской группы, Института прав человека (Москва), комитета «Гражданское содействие», Правозащитного совета Санкт-Петербурга, Иркутской региональной правозащитной организации «Сибирь без пыток», региональных организаций России, правозащитники, юристы, адвокаты, депутаты Госдумы, сообщает БелаПАН.