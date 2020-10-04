На празднике двора в Минске заметили силовика с чем-то, похожим на пистолет. Разобрались, что это

Источник материала: Tut.by

Вчера, 3 октября, соседи организовали в Сухарево праздник двора. Вечером к ним присоединились и неизвестные в масках и балаклавах. Как написал читатель TUT.BY, «приехали сотрудники, посмотрели и уехали. Никого не задержали, странно». Позже нам прислали видео, на котором видно, как один из мужчин в балаклаве держит в руке предмет, напоминающий пистолет. Читатели беспокоятся и спрашивают, зачем оружие на детских мероприятиях. 42.TUT.BY объясняет, что это такое и зачем.

Что случилось

3 октября жители Сухарева прислали нам видео, на второй и третьей секунде которого отчетливо видно, как мужчина в балаклаве держит в руке нечто напоминающее длинноствольный пистолет без кожуха на стволе. Наличие оружия вне кобуры — это немного странно, поэтому мы решили разобраться.

Что нам говорит форма оружия

Как мы уже упоминали, весьма важен тот факт, что ствол «пистолета» значительно уже, чем его казенная часть. Это может свидетельствовать только об одном — перед нами модель, в которой ствол не накрыт кожухом. Что известно о таких моделях?



Скриншот из видео

В первую очередь то, что они в целом уже стали достоянием истории — такие пистолеты давным-давно не разрабатывают. Звездным часом подобного оружия стало начало века, Первая и Вторая мировые войны. Началось все с неплохого, хотя и странного по форме пистолета Борхардта , созданного в 1893 году. Потом был абсолютно легендарный Mauser C96, символ революционеров и искателей приключений всех мастей (а также его копии, включая знаменитый «Дракон в коробке» ).

Эталоном качества стал, конечно, пистолет Люгера P08 , он же «люгер», или парабеллум. Затем финны отметились «незамерзающей» моделью Lahti L35 , немцы «родили» ко Второй мировой свой Walther P38 , а в СССР едва не приняли неплохой пистолет Воеводина . За вычетом совсем уж малоизвестных моделей это практически весь список.

Изобретения великого Джона Мозеса Браунинга, ставшего законодателем мод в мире пистолетов, сделали абсолютным каноном ручное оружие, у которого кожух закрывает плюс-минус весь ствол. Уже в сороковых годах пистолеты с «голым» стволом практически не разрабатывались.

К чему был этот исторический экскурс?

К тому, что стоит понимать — все модели без кожуха на стволе теперь глубоко «вчерашний день», удел коллекционеров и ценителей культового оружия. Они не стоят на вооружении ни армий, ни полиций в мире. Так что возможность, что омоновец или любой другой силовик мог иметь при себе такой ствол, стремится к нулю. Кроме того, зная форму каждого из вышеперечисленных моделей, можно констатировать — силуэт на 100% не похож ни на одну из них.

Так что же это на самом деле?

Первым нашим предположением после того, как версию о парабеллуме и ином оружейном ретро пришлось отмести, было следующее: вероятно, мужчина держал в руке штатив для экшен-камеры. Поскольку снимать любое мало-мальски массовое мероприятие для силового сектора давно стало доброй традицией, это вполне логичная версия. Однако есть несколько нюансов, заставляющих сомневаться.

Во-первых, собственно камеры на «штативе» нет. Это в принципе не проблема, им можно было просто на что-то или кого-то указать без установки GoPro. Во-вторых, сам штатив странно длинный — с таким не очень удобно управляться. Наконец, в-третьих, рядом с наблюдателем стоит его коллега, держащий как раз штатив с экшен-камерой — и он выглядит совершенно иначе. Сомнительно, что у каждого омоновца, ВВшника или военного собственная модель — обычно оборудование закупается более-менее централизованно (хотя вероятность разнобоя, естественно, существует).

Подумав, мы пришли к выводу, что это все-таки не штатив. Если требуется на что-то указать, оптимальным вариантом «указки» будет антенна обычной милицейской рации. Ее можно просто держать в руке. Или же сделать чуть иначе и взять устройство за клипсу, с помощью которой она крепится на груди или поясе. Чтобы удостовериться, мы провели «натурный эксперимент». Получилось следующее:



Фото: TUT.BY

Как мы видим на фото, очень похоже, как будто в руке у человека — рукоять пистолета. Вблизи разница заметна хорошо, однако чем дальше до владельца рации — тем хуже видно. Так как видео снималось издалека, мы практически уверены, что правы.

Итак, с очень высокой вероятностью «гость» просто держал за клипсу обычную милицейскую рацию и указывал на что-то с помощью ее антенной. Оружие здесь ни при чем.