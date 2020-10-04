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На проспекте Независимости мотоциклистка врезалась в Skoda
Источник материала: Tut.by
Девушка на мотоцикле врезалась в автомобиль Skoda на проспекте Независимости в Минске. Ее госпитализировали,
По предварительной информации, 30-летняя девушка на мотоцикле Minsk ехала со стороны улицы Героев 120-й дивизии в направлении улицы Рогачевской, не соблюдая дистанции между своим транспортным средством и другими участниками дорожного движения. В результате мотоциклистка врезалась в остановившуюся Skoda.
На место аварии выезжали сотрудники ГАИ и Следственного комитета. По факту произошедшего проводится проверка.
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По предварительной информации, 30-летняя девушка на мотоцикле Minsk ехала со стороны улицы Героев 120-й дивизии в направлении улицы Рогачевской, не соблюдая дистанции...
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