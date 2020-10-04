На проспекте Независимости мотоциклистка врезалась в Skoda

Источник материала: Tut.by

Девушка на мотоцикле врезалась в автомобиль Skoda на проспекте Независимости в Минске. Ее госпитализировали, сообщает телеграм-канал столичной ГАИ.



Фото: пресс-служба МВД

По предварительной информации, 30-летняя девушка на мотоцикле Minsk ехала со стороны улицы Героев 120-й дивизии в направлении улицы Рогачевской, не соблюдая дистанции между своим транспортным средством и другими участниками дорожного движения. В результате мотоциклистка врезалась в остановившуюся Skoda.

На место аварии выезжали сотрудники ГАИ и Следственного комитета. По факту произошедшего проводится проверка.