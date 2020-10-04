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Легендарные и уникальные автомобили. Под Минском собрались владельцы Mercedes W140
Источник материала: Tut.by
Клубу владельцев легендарных Mercedes W140 всего три года. Образовался он в 2017 году и за это время собрал порядка 250 участников. На большой слет, который прошел на парковке торгового центра «Глобус Парк», приехало около 50 машин. Хотя могло быть и больше.
— Очень ждали гостей из других стран — Украины, Литвы, Латвии, Польши. Но пандемия не позволила им приехать. Радует, что хотя бы собралось довольно много своих, белорусов.
Про каждый автомобиль, приехавший на слет, можно что-то рассказать. Кто-то купил много лет назад и продолжает ездить, кто-то искал хорошую машину долгое время. Здесь есть экземпляры, служившие в посольствах. Их потом выставляли на продажу с небольшими пробегами.
Ухоженное купе S-класса — большая редкость. Но на слете один такой автомобиль был. Причем в топовой версии с потрясающим мотором V12 объемом 6 литров. Агрегат выдает 394 л.с. и позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 6 секунд.
— Машины с V12 — редкость. У этой машины пробег около 200 тысяч, что для шестилитрового мотора просто мелочь. Кроме купе сегодня приехал еще седан с таким же мотором. Но, как мне кажется, большинство машин здесь дизельные. Есть несколько «пятисотых», с пятилитровым V8, — рассказал один из участников слета.
Средний пробег дизельных машин — 400−450 тысяч км, но может быть и гораздо больше. На слете был экземпляр с пробегом около миллиона. Слабое место машин — кузов. Mercedes W140 ржавеет. И если предыдущий или нынешний владелец за «железом» не следили, то проблема прогрессирует.
Сейчас в продаже можно найти около семидесяти машин. Разброс цен — огромный. Цена экземпляров последних годов выпуска в отличном состоянии доходит до 20−30 тысяч долларов. «Убитые» машины первых лет выпуска продаются по 2500—3000 долларов.
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Под Минском прошла встреча владельце легендарных Mercedes W140. Собралось около 50 машин.
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