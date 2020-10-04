Легендарные и уникальные автомобили. Под Минском собрались владельцы Mercedes W140

Источник материала: Tut.by

Клубу владельцев легендарных Mercedes W140 всего три года. Образовался он в 2017 году и за это время собрал порядка 250 участников. На большой слет, который прошел на парковке торгового центра «Глобус Парк», приехало около 50 машин. Хотя могло быть и больше.

— Очень ждали гостей из других стран — Украины, Литвы, Латвии, Польши. Но пандемия не позволила им приехать. Радует, что хотя бы собралось довольно много своих, белорусов.

Про каждый автомобиль, приехавший на слет, можно что-то рассказать. Кто-то купил много лет назад и продолжает ездить, кто-то искал хорошую машину долгое время. Здесь есть экземпляры, служившие в посольствах. Их потом выставляли на продажу с небольшими пробегами.

















Поколение W140 дебютировало в 1991 году и пришло на смену хоть и популярному, но уже устаревшему W126. В новом поколении S-класс обзавелся многочисленными премиальными «фишками» — автоматическим закрыванием багажника, климат-контролем, двойным остеклением для лучшей звукоизоляции. Автомобиль выпускался с двумя вариантами колесной базы — стандартной и удлиненной. Кроме того, наряду с седаном предлагалось и двухдверное купе. Выпуск Mercedes W140 прекратили в 1999 году, когда появился W220. Всего было произведено 432 732 экземпляра 140-ой серии, включая 406 710 седанов и 26 022 купе.

Ухоженное купе S-класса — большая редкость. Но на слете один такой автомобиль был. Причем в топовой версии с потрясающим мотором V12 объемом 6 литров. Агрегат выдает 394 л.с. и позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 6 секунд.

























— Машины с V12 — редкость. У этой машины пробег около 200 тысяч, что для шестилитрового мотора просто мелочь. Кроме купе сегодня приехал еще седан с таким же мотором. Но, как мне кажется, большинство машин здесь дизельные. Есть несколько «пятисотых», с пятилитровым V8, — рассказал один из участников слета.

Средний пробег дизельных машин — 400−450 тысяч км, но может быть и гораздо больше. На слете был экземпляр с пробегом около миллиона. Слабое место машин — кузов. Mercedes W140 ржавеет. И если предыдущий или нынешний владелец за «железом» не следили, то проблема прогрессирует.

















Сейчас в продаже можно найти около семидесяти машин. Разброс цен — огромный. Цена экземпляров последних годов выпуска в отличном состоянии доходит до 20−30 тысяч долларов. «Убитые» машины первых лет выпуска продаются по 2500—3000 долларов.