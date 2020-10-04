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Силовики в Минске подготовились к протестам и начали первые задержания

04.10.2020 14:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото tut.by

Силовики вновь превентивно начали готовиться к маршу протеста, который традиционно проходит в Минске по воскресеньям. В центр сгоняются водометы, автозаки и другая спецтехника.

Колонны спецтехники в воскресенье к полудню припарковались в районе Купаловского театра, возле Дворца спорта, на ул. Саперов, что примыкает к проспекту Победителей и возле Октябрьской площади. Ограждения и оцепления обнаружены на площади Независимости и возле стелы. Наблюдается большое скопление силовиков на Городском валу. Люди сообщают, что все входы во дворы вдоль проспекта от площади Победы до площади Независимости перегорожены. Возле каждого стоят по два силовика. 

По сообщению телеграм-каналов, зафиксированы первые задержания людей на Немиге. 

Также сообщается, временно прекратили свою работу станции метро «Купаловская»/«Октябрьская», «площадь Победы», «площадь Якуба Коласа», «площадь Ленина», «Немига», «Фрунзенская» и «Молодёжная».

В центре Минска закрыт ряд торговых центров.

Сегодня телеграм-каналы анонсировали проведение днем в белорусской столице и других городах страны "Марша освобождения политзаключенных". 

 
Теги: Минск
 
 
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Силовики вновь превентивно начали готовиться к маршу протеста, который традиционно проходит в Минске по воскресеньям. В центр сгоняются водометы, автозаки и...
 
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