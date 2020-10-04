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МИД продолжают покидать высокопоставленные дипломаты

04.10.2020 14:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

После 8,5 лет работы в дипломатической службе уволился консул Генерального консульства Беларуси в Белостоке Михаил Гольцев. Об этом решении он написал на своей странице в Facebook.

"В своей деятельности я всегда руководствовался принципами гуманизма, профессионализма и преданности делу, и старался во благо всего общества. Я благодарю всех, кого знаю и не знаю, но кому я смог принести пользу и помочь. Самое главное - это благодарность человеческая", — так он подвел итоги своей работы, пишет Еврорадио.

За последнее время из МИД уволились десятки чиновников. В отставку ушли как сотрудники центрального аппарата МИД, так и загранучреждений Беларуси при Европейском Союзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других стран. 

Так только на этой неделе из центрального аппарата МИД уволилась советник главного кадрового управления Александра Гридюшко. Чуть ранее уволились сразу два сотрудника — советник-посланник Алексей Матюхевич и старший советник Андрей Авраменко, который отработал в МИД 17 лет. 

На минувшей неделе также стало известно, что посол Беларуси в Аргентине и Республике Чили, Парагвае и Перу по совместительству Владимир Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко, 23 сентября.

Напомним, первым в связи с событиями в Беларуси подал в отставку Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, старейший по опыту посол Беларуси. Он выразил солидарность с протестующими, осудил насилие и практику силовиков времен НКВД.

 
 
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После 8,5 лет работы в дипломатической службе уволился консул Генерального консульства Беларуси в Белостоке Михаил Гольцев. Об этом решении он написал на своей...
 
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