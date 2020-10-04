Вы не поверите, но в Минске снова проблемы с мобильным интернетом

Источник материала: Onliner

В это трудно поверить, но белорусские операторы сотовой связи продолжают следовать традиции и отключать мобильный интернет по воскресеньям. Сегодня абоненты белорусских операторов после полудня снова заметили его отсутствие. Провайдер А1 уже прокомментировал причины снижения пропускной способности сети.

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 4 октября на территории г. Минска снижена пропускная способность мобильного интернета.

Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги.

О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным.

Надеемся на скорое восстановление обслуживания».