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Вы не поверите, но в Минске снова проблемы с мобильным интернетом
Источник материала: Onliner
В это трудно поверить, но белорусские операторы сотовой связи продолжают следовать традиции и отключать мобильный интернет по воскресеньям. Сегодня абоненты белорусских операторов после полудня снова заметили его отсутствие. Провайдер А1 уже прокомментировал причины снижения пропускной способности сети.
«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 4 октября на территории г. Минска снижена пропускная способность мобильного интернета.
Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги.
О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным.
Надеемся на скорое восстановление обслуживания».
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В это трудно поверить, но белорусские операторы сотовой связи продолжают следовать традиции и отключать мобильный интернет по воскресеньям. Сегодня абоненты...
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