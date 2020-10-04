В Минске на улице Лобанка потоп. У жителей микрорайона Красный Бор исчезло водоснабжение (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

В микрорайоне Красный Бор сегодня крупное коммунальное ЧП: улица Лобанка залита водой так сильно, что по ней с трудом передвигаются автомобили, а у жителей окрестных домов исчезла всякая вода в кранах. Причины происшествия пока неизвестны. Onliner ждет комментарии от УП «Минскводоканал».







«Дозвонился в 115, говорят, какой-то прорыв на Лобанка где-то под землей», — пишет один из жителей микрорайона Красный Бор-1.

Его сосед уточняет, что прорыв водопровода случился возле строящегося дома, напротив Лобанка, 62.

Судя по сообщениям в чате жильцов, отсутствует холодная и горячая вода как минимум в пяти домах по адресам Одинцова, 44, 107, Скрипникова, 46 и 48, Лобанка 28.

«На Матусевича (домбровка) так же отключили», - сообщает читатель Onliner.

















(будет дополнено)