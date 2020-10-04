Опубликовано видео задержания гродненцев, укрывшихся 10 августа от дождя под козырьком Драмтеатра

Это произошло 10 августа — а сегодня «Радыё Свабода» опубликовало видео с камеры наблюдения, полученное от читателя.





Как видно по записи камеры, все произошло около семи вечера в понедельник, 10 августа, когда в Гродно, как и в других городах, проходили акции протеста. Под козырьком здания драматического театра стоит более 30 человек, описывает события Блог Гродно s13.ru.





В какой-то момент люди замечают что-то слева от театра, позади кадра, и около десятка человек, стоявших на крыльце, сбегают. Остальные не успели сориентироваться и продолжали стоять, не ожидая угрозы. В следующие секунды в кадр врываются около десятка людей в балаклавах и черных майках с надписью «ОМОН». Они сразу же начинают брутально «крутить» стоящих людей, применяя силу, помогая себе ногами и дубинками, мужчин бросают на землю лицом вниз.



