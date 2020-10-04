Возле гостиницы «Планета» уже более тысячи человек. На Мельникайте задержаны случайные прохожие

Возле гостиницы «Планета» на проспекте Победителей собралось уже более тысячи человек. У многих на плечах бело-красно-белые флаги.





Вдоль проспекта припаркованы водомет, семь автозаков. По проспекту Машерова со стороны улицы Тимирязева подъехали восемь микроавтобусов с силовиками.

Стела «Минск — город-герой» по периметру оцеплена военными, стоят металлические заграждения и колючая проволока. Рядом — милицейская машина с громкоговорителем: собравшимся зачитывают выдержки из закона о массовых мероприятиях.

Люди продолжают прибывать.

Как сообщают корреспонденты БелаПАН, возле Дома профсоюзов на улице Мельникайте силовики в черном задержали и завели в микроавтобус велосипедиста. Загрузили и велосипед.

Спустя 15 минут на парковку к Дому профсоюзов подъехали три микроавтобуса, из них высыпали силовики в черной форме и начали задерживать людей — случайных прохожих, а также тех, кто сидел на скамейках. Задержаны как минимум шесть мужчин.

Журналистам велели отойти в сторону.