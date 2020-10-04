ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возле гостиницы «Планета» уже более тысячи человек. На Мельникайте задержаны случайные прохожие

04.10.2020 15:13 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Возле гостиницы «Планета» на проспекте Победителей собралось уже более тысячи человек. У многих на плечах бело-красно-белые флаги.

Возле гостиницы «Планета» уже более тысячи человек. На Мельникайте задержаны случайные прохожие

Вдоль проспекта припаркованы водомет, семь автозаков. По проспекту Машерова со стороны улицы Тимирязева подъехали восемь микроавтобусов с силовиками.

Стела «Минск — город-герой» по периметру оцеплена военными, стоят металлические заграждения и колючая проволока. Рядом — милицейская машина с громкоговорителем: собравшимся зачитывают выдержки из закона о массовых мероприятиях.

Люди продолжают прибывать.

Как сообщают корреспонденты БелаПАН, возле Дома профсоюзов на улице Мельникайте силовики в черном задержали и завели в микроавтобус велосипедиста. Загрузили и велосипед.

Спустя 15 минут на парковку к Дому профсоюзов подъехали три микроавтобуса, из них высыпали силовики в черной форме и начали задерживать людей — случайных прохожих, а также тех, кто сидел на скамейках. Задержаны как минимум шесть мужчин.

Журналистам велели отойти в сторону.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возле гостиницы «Планета» на проспекте Победителей собралось уже более тысячи человек. У многих на плечах бело-красно-белые флаги.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Как можно это не знать": кто считается образованным человеком?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.10.2020
Mir24.TV Belarus
04.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика