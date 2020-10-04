На проспект Победителей стянуто много спецтехники

На проспект Победителей продолжают стягивать спецтехнику.





Вначале в сторону стелы «Минск — город-герой», где обычно собираются демонстранты, проехали водомет, пять автозаков, четыре милицейских автобуса и два микроавтобуса. Они остановились у Дворца спорта.

Позже туда же проследовали еще семь микроавтобусов, некоторые — без номеров, на двух — желтые номера, как у маршрутных такси.

С улицы Мельникайте на проспект Победителей в сторону стелы проехали еще два микроавтобуса, шесть тентованных грузовиков, автозак и два водомета. Они становились у обочины между стелой и гостиницей «Юбилейная».

Колонна автозаков и тентованных грузовиков припаркована у гостиницы «Планета».

Семь автозаков, два желтых автобуса и три микроавтобуса находятся на парковке у Дворца спорта. Ко дворцу также пригнали бронемашину со звукоусилителем.

Демонстрантов на проспекте пока нет, отмечает БелаПАН.