ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле задержана еще одна журналистка «Сильных Новостей» — Надежда Пужинская

04.10.2020 15:13 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Гомеле 4 октября милиция задержала журналистку портала «Сильные Новости» Надежду Пужинскую. Сейчас она находится в Советском РОВД.

В Гомеле задержана еще одна журналистка «Сильных Новостей» — Надежда Пужинская

Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов, в отношении задержанной ведется административный процесс по статье 23.34 (участие в несанкционированном мероприятии).

Учредитель «Сильных Новостей» Петр Кузнецов сообщил БелаПАН, что Пужинская несла передачу в ИВС задержанным 3 октября коллегам — главному редактору «Сильных Новостей» Анне Якштас и ее мужу, журналисту портала Денису Якштасу.

Как сообщалось, супруги Якштас помещены в ИВС до суда. В их отношении также ведется процесс по статье 23.34 КоАП. Они освещали марши протеста, которые проходили в Гомеле, присутствовали там как журналисты, имели бейдж, жилет.

У них изъяли технику. Дома у супругов остались несовершеннолетние дети.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле 4 октября милиция задержала журналистку портала «Сильные Новости» Надежду Пужинскую. Сейчас она находится в Советском РОВД.
 
Новости дня
Новости разные
 
Силовики в Минске подготовились к протестам и начали первые задержания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.10.2020
Mir24.TV Belarus
04.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика