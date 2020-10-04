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В Гомеле задержана еще одна журналистка «Сильных Новостей» — Надежда Пужинская
Источник материала: Навiны
В Гомеле 4 октября милиция задержала журналистку портала «Сильные Новости» Надежду Пужинскую. Сейчас она находится в Советском РОВД.
Как сообщил
Учредитель «Сильных Новостей» Петр Кузнецов сообщил БелаПАН, что Пужинская несла передачу в ИВС
Как сообщалось, супруги Якштас помещены в ИВС до суда. В их отношении также ведется процесс по статье 23.34 КоАП. Они освещали марши протеста, которые проходили в Гомеле, присутствовали там как журналисты, имели бейдж, жилет.
У них изъяли технику. Дома у супругов остались несовершеннолетние дети.
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В Гомеле 4 октября милиция задержала журналистку портала «Сильные Новости» Надежду Пужинскую. Сейчас она находится в Советском РОВД.
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