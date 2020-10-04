В Гомеле задержана еще одна журналистка «Сильных Новостей» — Надежда Пужинская

В Гомеле 4 октября милиция задержала журналистку портала «Сильные Новости» Надежду Пужинскую. Сейчас она находится в Советском РОВД.





Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов, в отношении задержанной ведется административный процесс по статье 23.34 (участие в несанкционированном мероприятии).

Учредитель «Сильных Новостей» Петр Кузнецов сообщил БелаПАН, что Пужинская несла передачу в ИВС задержанным 3 октября коллегам — главному редактору «Сильных Новостей» Анне Якштас и ее мужу, журналисту портала Денису Якштасу.

Как сообщалось, супруги Якштас помещены в ИВС до суда. В их отношении также ведется процесс по статье 23.34 КоАП. Они освещали марши протеста, которые проходили в Гомеле, присутствовали там как журналисты, имели бейдж, жилет.

У них изъяли технику. Дома у супругов остались несовершеннолетние дети.