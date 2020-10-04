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В Минске отключен мобильный интернет, закрыты восемь станций метро
Источник материала: Навiны
В Минске, где сегодня проходит очередная воскресная акция сторонников перемен, отключен мобильный интернет.
Интернет стал недоступен для абонентов мобильных сетей примерно около 14:00.
Операторы связи отключают по воскресеньям интернет во время акций, объясняя это «распоряжением уполномоченных государственных органов».
Также в Минске закрыты восемь станций метро: «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Фрунзенская» и «Молодежная».
Как сообщает телеграм-канал метрополитена, станции закрыты в 13:40 на вход и выход «в целях обеспечения безопасности пассажиров». Поезда на этих станциях не останавливаются.
По проспекту Победителей в сторону стелы «Минск — город-герой», где обычно собираются демонстранты, в сопровождении машин ГАИ поехали водомет, пять автозаков, четыре милицейских автобуса и два микроавтобуса.
Как сообщают корреспонденты БелаПАН, техника остановилась у Дворца спорта, расположенного недалеко от стелы.
Вдоль проспекта Победителей также припаркованы микроавтобусы с силовиками.
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В Минске, где сегодня проходит очередная воскресная акция сторонников перемен, отключен мобильный интернет.
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