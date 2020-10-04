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В Минске отключен мобильный интернет, закрыты восемь станций метро

04.10.2020 15:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске, где сегодня проходит очередная воскресная акция сторонников перемен, отключен мобильный интернет.

В Минске отключен мобильный интернет, закрыты восемь станций метро

Интернет стал недоступен для абонентов мобильных сетей примерно около 14:00.

Операторы связи отключают по воскресеньям интернет во время акций, объясняя это «распоряжением уполномоченных государственных органов».

Также в Минске закрыты восемь станций метро: «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», «Фрунзенская» и «Молодежная».

Как сообщает телеграм-канал метрополитена, станции закрыты в 13:40 на вход и выход «в целях обеспечения безопасности пассажиров». Поезда на этих станциях не останавливаются.

По проспекту Победителей в сторону стелы «Минск — город-герой», где обычно собираются демонстранты, в сопровождении машин ГАИ поехали водомет, пять автозаков, четыре милицейских автобуса и два микроавтобуса.

Как сообщают корреспонденты БелаПАН, техника остановилась у Дворца спорта, расположенного недалеко от стелы.

Вдоль проспекта Победителей также припаркованы микроавтобусы с силовиками.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске, где сегодня проходит очередная воскресная акция сторонников перемен, отключен мобильный интернет.
 
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