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"Как можно это не знать": кто считается образованным человеком?

04.10.2020 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Как можно это не знать": кто считается образованным человеком?

Есть ли минимальный набор знаний, которым нужно обладать, чтобы считать себя образованным? Чем нужно интересоваться в 2020 году? Как изменилась ценность знания с появлением интернета, и не обесценивает ли безграничный доступ к информации знание в принципе? Не понимать современное искусство — это стыдно? И что делать, чтобы не чувствовать себя "необразованным"?

Филолог, литературовед и главный редактор альманаха Artifex.ru Николай Жаринов рассуждает, уместен ли снобизм в духе "как можно это не знать". Спрашивают Лина, Ваня и Ксюша.

Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.

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