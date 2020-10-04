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В Минске закрыты восемь станций метро

04.10.2020 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в Минске на вход и выход закрыты восемь станций метро, сообщает Минский метрополитен.



С 13.40 не работают станции Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы, Якуба Коласа, Купаловская, Немига, Фрунзенская и Молодежная. Поезда на этих станциях следуют без остановки.

Сообщается, что данные меры предприняты в целях обеспечения безопасности пассажиров.
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске на вход и выход закрыты восемь станций метро, сообщает Минский метрополитен.
 
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