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В Минске закрыты восемь станций метро
Источник материала: Партизан
Сегодня в Минске на вход и выход закрыты восемь станций метро, сообщает Минский метрополитен.
С 13.40 не работают станции Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы, Якуба Коласа, Купаловская, Немига, Фрунзенская и Молодежная. Поезда на этих станциях следуют без остановки.
Сообщается, что данные меры предприняты в целях обеспечения безопасности пассажиров.
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Сегодня в Минске на вход и выход закрыты восемь станций метро, сообщает Минский метрополитен.
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