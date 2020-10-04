Против участников протестной акции в Минске используют водомет

Несколько тысяч участников Марш освобождения политзаключенных вышли на проезжую часть проспекта Машерова возле гипермаркета Bigzz.

У собравшихся много бело-красно-белых флагов и флагов с символикой столичных микрорайонов. С разных направлений к ним примыкают новые демонстранты.





На перекресток проспекта Машерова и улицы Заславской подъехал водомет и начал поливать людей. Со стороны стелы к демонстрантам бегут силовики в полном боевом обмундировании, сообщает БелаПАН.