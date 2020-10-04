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Против участников протестной акции в Минске используют водомет

04.10.2020 15:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Несколько тысяч участников Марш освобождения политзаключенных вышли на проезжую часть проспекта Машерова возле гипермаркета Bigzz.

У собравшихся много бело-красно-белых флагов и флагов с символикой столичных микрорайонов. С разных направлений к ним примыкают новые демонстранты.

Против участников протестной акции в Минске используют водомет

На перекресток проспекта Машерова и улицы Заславской подъехал водомет и начал поливать людей. Со стороны стелы к демонстрантам бегут силовики в полном боевом обмундировании, сообщает БелаПАН.

 
 
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Несколько тысяч участников Марш освобождения политзаключенных вышли на проезжую часть проспекта Машерова возле гипермаркета Bigzz.
 
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