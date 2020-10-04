ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно и Витебске задерживают журналистов

04.10.2020 15:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Силовики задерживают журналистов, которые работают сегодня на протестных акциях, проходящих во многих городах Беларуси.

В Гродно и Витебске задерживают журналистов

В Гродно задержаны корреспонденты газеты «Народная Воля» Ольга Комягина и Екатерина Гордеева, сообщает БАЖ. Журналисты были задержаны на площади Советской, где сегодня проходит сельскохозяйственная ярмарка.

Здесь же задержан местный блогер Андрей Ирха, который вел стрим с площади.

В Витебске задержаны два сотрудника БелаПАН — собственный корреспондент Татьяна Матвеева и внештатный фотокорреспондент Сергей Серебро.

Официальный представитель УВД Витебской области Ольга Шкуратова сообщила БелаПАН, что журналистов доставили в РОВД, а также заверила, что после проверки документов их отпустят.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Силовики задерживают журналистов, которые работают сегодня на протестных акциях, проходящих во многих городах Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бобруйске задержано 30 участников воскресного марша
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.10.2020
Mir24.TV Belarus
04.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика