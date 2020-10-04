В Гродно и Витебске задерживают журналистов

Силовики задерживают журналистов, которые работают сегодня на протестных акциях, проходящих во многих городах Беларуси.





В Гродно задержаны корреспонденты газеты «Народная Воля» Ольга Комягина и Екатерина Гордеева, сообщает БАЖ. Журналисты были задержаны на площади Советской, где сегодня проходит сельскохозяйственная ярмарка.

Здесь же задержан местный блогер Андрей Ирха, который вел стрим с площади.

В Витебске задержаны два сотрудника БелаПАН — собственный корреспондент Татьяна Матвеева и внештатный фотокорреспондент Сергей Серебро.

Официальный представитель УВД Витебской области Ольга Шкуратова сообщила БелаПАН, что журналистов доставили в РОВД, а также заверила, что после проверки документов их отпустят.