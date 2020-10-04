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В Бобруйске задержано 30 участников воскресного марша
Источник материала: Навiны
В Бобруйске задержаны практически всех участники Марша освобождения политзаключенных,
По предварительным оценкам, в городе задержано 30 человек.
Сегодня Беларуси проходит Марш освобождения политзаключенных. Это восьмой воскресный марш сторонников перемен после президентских выборов 9 августа.
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В Бобруйске задержаны практически всех участники Марша освобождения политзаключенных, сообщает телеграм-канал «Бобруйск Online».
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