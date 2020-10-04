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Боррель: решение выслать дипломатов Литвы и Польши приведет к дальнейшей изоляции властей в Минске
Источник материала: Навiны
Требование белорусских властей к Польше и Литве отозвать своих послов и значительно сократить дипломатические представительства в Минске безосновательно и достойно сожаления», — говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.
По его мнению, «это идет вразрез с логикой диалога и приведет к дальнейшей изоляции властей в Минске».
«Попытки белорусских властей атаковать определенные государства — члены ЕС не приведут к ослаблению единства Евросоюза, — говорится в заявлении Борреля, которое
«ЕС продолжает поддерживать демократическое право белорусского народа избирать своего президента посредством новых свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства», — заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности.
После решения Евросоюза ввести санкции в отношении 40 белорусских должностных лиц Минск отозвал своих послов в Вильнюсе и Варшаве «для консультаций» и предложил Литве и Польше
Литва и Польша заявили, что не планируют отзывать послов и сокращать дипломатическое присутствие, отмечает БелаПАН.
Фото Christian Creutz / European Union
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Требование белорусских властей к Польше и Литве отозвать своих послов и значительно сократить дипломатические представительства в Минске безосновательно и...
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