Боррель: решение выслать дипломатов Литвы и Польши приведет к дальнейшей изоляции властей в Минске

Требование белорусских властей к Польше и Литве отозвать своих послов и значительно сократить дипломатические представительства в Минске безосновательно и достойно сожаления», — говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

По его мнению, «это идет вразрез с логикой диалога и приведет к дальнейшей изоляции властей в Минске».





«Попытки белорусских властей атаковать определенные государства — члены ЕС не приведут к ослаблению единства Евросоюза, — говорится в заявлении Борреля, которое опубликовано на сайте ЕС. — Это было четко подтверждено Европейским советом 1 октября, когда все государства — члены ЕС призвали белорусские власти прекратить насилие и репрессии, освободить всех задержанных и политзаключенных, уважать свободу СМИ и гражданское общество и начать всесторонний национальный диалог».

«ЕС продолжает поддерживать демократическое право белорусского народа избирать своего президента посредством новых свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства», — заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности.

После решения Евросоюза ввести санкции в отношении 40 белорусских должностных лиц Минск отозвал своих послов в Вильнюсе и Варшаве «для консультаций» и предложил Литве и Польше сделать аналогичный шаг , а также сократить количество дипломатов в посольствах — соответственно с 25 до 14 и с 50 до 18, чтобы «привести к паритету» штат диппредставительств с белорусскими загранучреждениями в этих странах.

Литва и Польша заявили, что не планируют отзывать послов и сокращать дипломатическое присутствие, отмечает БелаПАН.

Фото Christian Creutz / European Union