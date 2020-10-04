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Фотофакт: в Минске на акции протеста применили водометы

04.10.2020 16:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске возле ТЦ Galleria Minsk силовики разогнали протестующих при помощи водомета. Несколько человек были задержаны, бóльшая часть людей разбежалась. После разгона они снова объединились в колонну и продолжали движение. Вскоре после этого водомет применили на проспекте Машерова. 


Фотофакт: в Минске на акции протеста применили водометы

 

Фотофакт: в Минске на акции протеста применили водометы

Фотофакт: в Минске на акции протеста применили водометы

Фотофакт: в Минске на акции протеста применили водометы

 



А так выглядело применение водомета на проспекте Машерова. Протестующие обступили машину и достали из нее какую-то запчасть. Водомет уехал, но вскоре на его место прибыла исправная техника для разгона протестующих, из которой тоже забила струя воды.


Фотофакт: в Минске на акции протеста применили водометы

Фотофакт: в Минске на акции протеста применили водометы

Фотофакт: в Минске на акции протеста применили водометы

Фотофакт: в Минске на акции протеста применили водометы

Фотофакт: в Минске на акции протеста применили водометы

Фотофакт: в Минске на акции протеста применили водометы

Фотофакт: в Минске на акции протеста применили водометы






 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске возле ТЦ Galleria Minsk силовики разогнали протестующих при помощи водомета. Несколько человек были задержаны, бóльшая часть людей разбежалась. После...
 
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