Фотофакт: в Минске на акции протеста применили водометы

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске возле ТЦ Galleria Minsk силовики разогнали протестующих при помощи водомета. Несколько человек были задержаны, бóльшая часть людей разбежалась. После разгона они снова объединились в колонну и продолжали движение. Вскоре после этого водомет применили на проспекте Машерова.





















А так выглядело применение водомета на проспекте Машерова. Протестующие обступили машину и достали из нее какую-то запчасть. Водомет уехал, но вскоре на его место прибыла исправная техника для разгона протестующих, из которой тоже забила струя воды.































