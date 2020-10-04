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Силовики применили перцовый газ против участников протеста в Витебске
Источник материала: Партизан
Сотрудники правоохранительных органов применили перцовый газ в отношении участников несанкционированного протеста оппозиции в Витебске.
Как сообщают агентству
Часть присутствующих попытались отбить у силовиков своего сторонника, в ответ те применили перцовый газ из баллончиков.
Информации о пострадавших нет.
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Сотрудники правоохранительных органов применили перцовый газ в отношении участников несанкционированного протеста оппозиции в Витебске.
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