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Силовики применили перцовый газ против участников протеста в Витебске

04.10.2020 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники правоохранительных органов применили перцовый газ в отношении участников несанкционированного протеста оппозиции в Витебске.

Как сообщают агентству "Интерфакс-Запад" очевидцы, сотрудники правоохранительных органов задерживали участников акции солидарности с минским несанкционированным маршем оппозиции.

Часть присутствующих попытались отбить у силовиков своего сторонника, в ответ те применили перцовый газ из баллончиков.

Информации о пострадавших нет.
 
Теги: Витебск
 
 
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Сотрудники правоохранительных органов применили перцовый газ в отношении участников несанкционированного протеста оппозиции в Витебске.
 
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