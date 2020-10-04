|
Мингорисполком изъял участки у турецкого инвестора, где должен был появиться культурно-развлекательный комплекс
Источник материала: Партизан
Турецкий инвестор — компания «Минск Принцесс Отель» — должна была построить культурно-развлекательный комплекс на месте бывшего кинотеатра «Современник». Возвести комплекс застройщик обещал еще в 2015 году. Но что-то пошло не так. Объект превратился в долгострой. В запустение пришел и Турчинский сквер, который находится рядом со строительной площадкой.
После обращения граждан урегулированием данного вопроса занялась Генеральная прокуратура. На сайте ведомства сообщается, что грубые нарушения по освоению площадки повлекли за собой «фактическую утрату социальной и природоохранной значимости рекреационной зоны Фрунзенского района г. Минска — Тучинского сквера».
Реконструкция сквера, которая была начата в 2009 году, до сих пор не завершена. За это время практически исчезли водные объекты, а деревья ослабли либо уничтожены.
Турецкий инвестор приобрел здание бывшего кинотеатра «Современник» в 2011 году, но так и не построил на этом месте культурно-развлекательный комплекс. В итоге образовалась строительная свалка, заросшая кустарником.
По мнению Генпрокуратуры, такая ситуация стала возможной в том числе из-за ослабленного контроля местных исполнительных и распорядительных органов за содержанием рекреационной зоны и ходом строительных работ.
По результатам рассмотрения предписания Генеральной прокуратуры Минский горисполкомом принял меры к:
· изъятию в состав земель г. Минска участков общей кадастровой стоимостью более 3,5 млн долларов США;
· прекращению права собственности на здание бывшего кинотеатра;
· предъявлению к оплате земельного налога.
Должностные лица, виновные в ненадлежащем контроле за использованием земель, привлечены к дисциплинарной ответственности.
В отношении субъекта хозяйствования начат административный процесс.
Вопрос по использованию земель, вовлечению их в гражданский оборот, Генпрокуратура взяла на контроль, сообщает сайт ведомства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мингорисполком изъял участки у турецкого инвестора, где должен был появиться культурно-развлекательный комплекс
Турецкий инвестор — компания «Минск Принцесс Отель» — должна была построить культурно-развлекательный комплекс на месте бывшего кинотеатра «Современник»....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)