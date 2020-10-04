Зажег свечу и пообщался с прихожанами: Лукашенко посетил новый храм Иоанна Предтечи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил новый храм – церковь в честь святого пророка Иоанна Предтечи, которую построили в агрогородке Шершуны неподалеку от Минска. Там глава государства впервые встретился с новым митрополитом Беларуси Вениамином. Корреспондент «МИР 24» Алексей Адашкин узнал подробности.

Эту церковь в древневизантийском стиле построили менее чем за два года. Ее купола издалека выделяются среди сельских пейзажей пригорода Минска. Церемония освящения новой церкви состоялась сегодня утром перед прибытием сюда белорусского президента.

«Нас не будет, а наши дети будут вспоминать, что мы сделали такие благие дела. Я абсолютно убежден, что наша земля благодаря вот этой подвижнической деятельности всегда будет находиться под охраной Господа. И эту землю, вы, наверное, теперь меня понимаете еще больше, мы должны обязательно сохранить. Очень надеюсь, что он нас сегодня слышит и в этих добрых делах будет нам хорошим помощником», – сказал Александр Лукашенко.

Храм в агрогородке Шершуны построили на средства российского предпринимателя Михаила Гуцериева. Бизнесмен развивает несколько своих проектов в Беларуси . Самый крупный – строительство горно-обогатительного комбината. Глава Белорусской православной церкви митрополит Вениамин вручил сегодня меценату Орден Святителя Кирилла Туровского.

«Это такое культовое правильное сооружение, которое должно быть в каждом населенном пункте, там, где проживает человек. Неважно, православный или мусульманин. Это может быть мечеть, церковь, дацан. Мое сердце, мои помыслы именно настроены на это», – отметил Михаил Гуцериев.

Одновременно храм может вместить 150 человек. Сюда смогут приезжать верующие почти из трех десятков соседних деревень и поселков.

«Мы немало сделали, но мы только в начале пути. Вы, наверное, особенно в последнее время, почувствовали, что такое жить на своей земле, что такое свое. И должен вам сказать: если бы не было вас, сельчан, нам бы было еще труднее. Именно вы являетесь основой, опорой стабильности нашего государства. Если новое поколение хочет какой-то попробовать новой жизни, Господь с ними. Но мы-то с вами должны в спокойствии и мире прожить эту жизнь, особенно старики наши. Им хватило, особенно после войны», – добавил Лукашенко.

Прихожане сегодня не упустили возможность пообщаться с президентом и даже сделать несколько фото на память.

Александр Лукашенко передал новому храму сразу две иконы. Одна из них – подарок нового предстоятеля белорусской православной церкви Митрополита Вениамина. Сегодня состоялась первая встреча президента и экзарха.