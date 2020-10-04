|
Зажег свечу и пообщался с прихожанами: Лукашенко посетил новый храм Иоанна Предтечи
04.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил новый храм – церковь в честь святого пророка Иоанна Предтечи, которую построили в агрогородке Шершуны неподалеку от Минска. Там глава государства впервые встретился с новым митрополитом Беларуси Вениамином. Корреспондент «МИР 24» Алексей Адашкин узнал подробности.
Эту церковь в древневизантийском стиле построили менее чем за два года. Ее купола издалека выделяются среди сельских пейзажей пригорода Минска. Церемония освящения новой церкви состоялась сегодня утром перед прибытием сюда белорусского президента.
Храм в агрогородке Шершуны построили на средства российского предпринимателя Михаила Гуцериева.
Одновременно храм может вместить 150 человек. Сюда смогут приезжать верующие почти из трех десятков соседних деревень и поселков.
Прихожане сегодня не упустили возможность пообщаться с президентом и даже сделать несколько фото на память.
Александр Лукашенко передал новому храму сразу две иконы. Одна из них – подарок нового предстоятеля белорусской православной церкви Митрополита Вениамина. Сегодня состоялась первая встреча президента и экзарха.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Там глава государства впервые встретился с новым митрополитом Беларуси Вениамином.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)