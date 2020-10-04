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С корреспондентами БелаПАН в Витебске в милиции провели «профилактическую беседу»

04.10.2020 16:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Милиция отпустила задержанных в Витебске сотрудников БелаПАН Татьяну Матвееву и Сергея Серебро.

С корреспондентами БелаПАН в Витебске в милиции провели «профилактическую беседу»

Собственный корреспондент БелаПАН Татьяна Матвеева и внештатный фотокорреспондент Сергей Серебро были задержаны для проверки документов во время освещения уличного мероприятия. Их доставили в местный РОВД.

Серебро и Матвееву отпустили после профилактической беседы о недопустимости нарушения статьи 23.34 Кодекса об административных нарушениях (участие в несанкционированных мероприятиях). Журналисты подписали протокол о проведении профилактической беседы.

 
Теги: Витебск
 
 
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Милиция отпустила задержанных в Витебске сотрудников БелаПАН Татьяну Матвееву и Сергея Серебро.
 
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