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С корреспондентами БелаПАН в Витебске в милиции провели «профилактическую беседу»
Источник материала: Навiны
Милиция отпустила задержанных в Витебске сотрудников БелаПАН Татьяну Матвееву и Сергея Серебро.
Собственный корреспондент БелаПАН Татьяна Матвеева и внештатный фотокорреспондент Сергей Серебро
Серебро и Матвееву отпустили после профилактической беседы о недопустимости нарушения статьи 23.34 Кодекса об административных нарушениях (участие в несанкционированных мероприятиях). Журналисты подписали протокол о проведении профилактической беседы.
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Милиция отпустила задержанных в Витебске сотрудников БелаПАН Татьяну Матвееву и Сергея Серебро.
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