С корреспондентами БелаПАН в Витебске в милиции провели «профилактическую беседу»

Милиция отпустила задержанных в Витебске сотрудников БелаПАН Татьяну Матвееву и Сергея Серебро.





Собственный корреспондент БелаПАН Татьяна Матвеева и внештатный фотокорреспондент Сергей Серебро были задержаны для проверки документов во время освещения уличного мероприятия. Их доставили в местный РОВД.

Серебро и Матвееву отпустили после профилактической беседы о недопустимости нарушения статьи 23.34 Кодекса об административных нарушениях (участие в несанкционированных мероприятиях). Журналисты подписали протокол о проведении профилактической беседы.